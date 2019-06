Stand: 07.06.2019 16:42 Uhr

HSV: Boldt baut Brücke für die Top-Verdiener

Als das Verpassen des Saisonziels Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga feststand, wurde Bernd Hoffmann, Vorstandsvorsitzender des Hamburger SV, sehr deutlich. "Jeder muss sehen, dass er seine bestmögliche Leistung bringt. Wir können es uns nicht leisten, den HSV als Wohlfühloase zu sehen", stellte der 56-Jährige klar. Diese beiden Sätze wollte er als Ergebnis einer gründlichen Selbstreflexion verstanden wissen. Jene Zeiten, in denen die Spieler auch dann ein gutes Leben genießen dürfen, wenn der Verein Jahr um Jahr seine Ziele verfehle, seien vorbei. Der inzwischen beurlaubte Sportvorstand Ralf Becker erklärte alle Profis für "verkäuflich". Vor allem die Top-Verdiener im Kader wollte der chronisch klamme Club unbedingt von der Gehaltsliste herunterbekommen.

Neue Chancen für Papadopoulos und Wood

Nun, knapp drei Wochen nach dem Saisonende, ist die Politik der harten Hand schon wieder obsolet. Unter dem neuen Sportvorstand Jonas Boldt hat es einen Wechsel hin zu einer Doppelstrategie gegeben - gezwungenermaßen. In offensichtlicher Ermangelung an Angeboten für Arrivierte wie den häufig verletzten Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos oder den in seiner Entwicklung stehengebliebenen Angreifer Bobby Wood, der zuletzt an Bundesliga-Absteiger Hannover 96 verliehen war, baut der HSV den eigentlich nicht mehr Erwünschten eine Brücke. "Wenn Papadopoulos und Wood sportlich so funktionieren, wie sie es mal getan haben, sind sie Verstärkungen. Aber sie müssen bereit dazu sein", sagte Boldt im Gespräch mit Hamburger Medien.

Boldt: In Wood "schlummert etwas"

Vom 26 Jahre alten US-Angreifer Wood erhofft er sich einiges. "Wenn wir mit Leverkusen gegen den HSV gespielt haben, hat Bobby uns immer Probleme bereitet. Wir haben uns damals Gedanken über eine Verpflichtung gemacht. In ihm schlummert etwas. Aber: Er muss auch bereit sein, wieder zu arbeiten."

Kaderzielvorgabe: Drei Keeper, 20 Feldspieler

Jeder im Kader bekomme eine Chance, betonte Boldt. Es könnte also gut sein, dass der HSV nochmals mit dem einen oder anderen Top-Verdiener in die Saison geht. Der Verein steckt hier aber auch in einem Dilemma. Verkündete er, dass ein Spieler definitiv keine Zukunft mehr habe, hätte dies zur Folge, dass die potenziell zu erzielende Ablösesumme schlagartig erheblich sänke. Dass der HSV in den kommenden Wochen nach Pierre-Michel Lasogga (Al-Arabi Sports Club/Katar), Lewis Holtby (unbekannt), Fiete Arp (Bayern München) und Mats Köhlert (Willem II Tilburg) noch weitere - dann vielleicht nicht so namhafte - Profis abgeben wird, liegt auf der Hand. Zur Kadergröße sagte Boldt: "Wir wollen mit drei Torhütern und 20 Feldspielern in die Saison gehen."

Aktuell ist der Kader auch aufgrund der Rückkehr der zuvor verliehenen Spieler Wood, Finn Porath (Unterhaching), Christoph Moritz (Darmstadt) und Matti Steinmann (Vendsyssel/Dänemark) gehörig aufgebläht. 29 Spieler stehen für die neue Saison unter Vertrag.

Selbst Top-Spieler Douglas Santos im Wartestand

Mindestens sechs sollen angesichts dieser personellen Zielvorgabe noch gehen. Doch selbst bei Douglas Santos, einem der wenigen Lichtblicke der vergangenen Zweitliga-Saison, fehlen bislang die Angebote. Leverkusen hat sein Interesse am 25 Jahre alten Brasilianer verloren, weil der eigene Defensivspieler Wendell nun doch bleiben will. Boldt: "Es gibt für jeden Spieler eine Schmerzgrenze, aber die bestimmen wir. Kein Spieler, der die Klasse hat zu helfen, wird auf den Markt getrieben."

Der HSV setzt hier auf das Prinzip Abwarten, und in der Folge womöglich auf Pragmatismus - nach dem Motto: Wenn es keine Interessenten gibt, dann bleiben sie halt und helfen mit bei der Mission "Aufstieg". Es dürfte erneut eine Saison werden, die für den HSV teurer wird als erhofft.

