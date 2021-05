Frauen-Quote im Fußball gefordert - Kraus als DFB-Präsidentin? Stand: 19.05.2021 13:26 Uhr Neun prominente Frauen aus dem Sportbereich wollen mit einem Positionspapier den Druck auf den Fußball erhöhen. Zentraler Punkt ist eine Frauen-Quote - nicht zuletzt an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Die Initiatorinnen der Aktion "Fußball kann mehr", zu denen unter anderem Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb, Nationaltorhüterin Almuth Schult, die Aufsichtsratsvoristzende Sandra Schwedler vom FC St. Pauli und die ehemalige HSV-Funktionärin Katja Kraus gehören, wollen die Krise im deutschen Fußball für einen echten Neuanfang nutzen. Die marode Männerwirtschaft soll ein Ende haben.

"Der wirtschaftliche und kulturelle Nutzen gemischtgeschlechtlicher Teams ist in der Arbeitswelt hinlänglich nachgewiesen. Zudem hat der Fußball als gesellschaftlicher Impulsgeber die Aufgabe, seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden und in bedeutenden gesellschaftlichen Fragen eine Vorreiterrolle zu übernehmen", heißt es in der Mitteilung.

"Weil es notwendig ist. Weil es gerecht ist. Und weil der Fußball nur mit deutlich mehr Frauen in Führungspositionen zukunftsfähig ist." Positionspapier "Fußball kann mehr"

Sie fordern unter anderem Quoten von mindestens 30 Prozent in den Führungspositionen bei den Verbänden, aber auch in den Clubs. In Präsidium, Vorstand, Geschäftsführung und Aufsichtsrat - und das schon bis 2024. Außerdem geht es ihnen um Chancengleichheit und gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit.

Kraus sieht Verpflichtung, Verantwortung zu übernehmen

Dass die männliche Dominanz im Fußball allzu häufig mit dem Fehlen geeigneter Kandidatinnen begründet werde, wollen die neun Frauen nicht mehr hinnehmen. Warum sollte auf den gerade als DFB-Präsident zurückgetretenen Fritz Keller nicht die erste Frau in diesem Amt folgen? Ihre Mitstreiterinnen unterstrichen noch einmal, dass besonders die 50-jährige Kraus nicht nur geeignet, sondern "die perfekte Kandidatin" wäre.

"Ich habe keine Ambition auf irgendein Amt. Ich mag mein jetziges Leben und meine Unabhängigkeit", sagte die frühere Nationalkeeperin und heutige Geschäftsführerin einer Sportmarketingagentur der "Zeit". "Aber klar, eine Forderung nach Veränderung ist auch eine Verpflichtung, Verantwortung zu übernehmen. Ich schaue mir sehr genau an, wo, unter welchen Umständen und vor allem in welchen Konstellationen ich das tun würde."

"Es gibt nahezu null Frauen und nahezu keine Diversität in den Führungsgremien des Fußballs. Es gibt grundsätzlich sehr wenig Einflüsse von außen, weil das System sehr selbstreferenziell ist. Da ist dann sehr wenig Veränderungswillen da, aber auch keine Veränderungskompetenz." Katja Kraus bei NDR 90,3

Geeignete Kandidatinnen "sind schon längst da"

In dem Positionspapier heißt es weiter: "Es gibt viele Frauen, die die Kompetenz, die Erfahrung und die Integrität mitbringen, um Führungspositionen zu übernehmen. Viele von ihnen sind schon längst da, sie brauchen gezielte Förderung und vor allem Chancengleichheit."

Die Unterzeichnerinnen des Positionspapiers Jana Bernhard (Geschäftsführerin der S20 - The Sponsors‘ Voice e.V.)

Katharina Kiel (Geschäftsführerin talentZONE GmbH)

Helen Breit (Vorsitzende der Fanorganisation "Unsere Kurve")

Katja Kraus (Geschäftsführerin Jung von Matt Sports)

Claudia Neumann (Kommentatorin)

Gaby Papenburg (ehemalige Fußball-Moderatorin)

Almuth Schult (Profi-Fußballerin)

Sandra Schwedler (Aufsichtsratsvorsitzende FC St. Pauli)

Bibiana Steinhaus-Webb (Schiedsrichterin)

Aktuell seien 90 Prozent der Entscheidungspositionen in den deutschen Verbänden und Clubs mit Männern besetzt. Die Vielfalt "auf dem Platz und bei den Menschen, die sich für den Fußball begeistern", spiegele dieses Verhältnis nicht wider.

Nach Ansicht der früheren Fußball-Moderatorin Gaby Papenburg, die sich selbst um das Präsidentenamt des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) bewirbt, könnte die tiefe Krise des DFB mit dem dritten Rücktritt eines Präsidenten in Folge und einem monatelangen Machtkampf ein "Glücksfall" für die Ambitionen der Frauen werden: "Weil offensichtlich ist, dass das bisherige, hermetische System zerbröselt."

Einschüchterungsversuche innerhalb des Verbands?

Allerdings berichten Kraus und Papenburg bereits von Stör- oder Einschüchterungsversuchen in Richtung von Mitgliedern oder Unterstützerinnen des Netzwerks. Kraus sagte, Steinhaus-Webb sei innerhalb des Verbands nahegelegt worden, "sich doch sehr genau zu überlegen, ob sie Teil einer solchen Initiative sein will. Sie hat es trotzdem getan."

Denn nicht nur für Kraus steht fest, dass das Trauerspiel beim DFB in den vergangenen Wochen "nicht passiert wäre, wenn Frauen mindestens Teil des Teams gewesen wären".

Die Forderungen der Initiative im Überblick

Verbindliche Quote für Fußballverbände von mindestens 30 Prozent Frauen in Führungspositionen (etwa im Präsidium, Vorstand, Geschäftsführung) bis 2024 Verbindliche Quote von mindestens 30 Prozent Frauen in Aufsichtsräten sowie die Besetzung eines jeden (Club-)Vorstandes/Geschäftsführung von allen Männer- und Frauen-Profiligen mit mindestens einer Frau bis 2024 Paritätischer Unterbau von Frauen und Männern auf der zweiten Führungsebene bei Verbänden und Clubs bis 2024 (ungefähr 50 Prozent Quote) Gezielte Programme zur Herstellung der Chancengleichheit von Frauen für die sportnahen Bereiche in den Clubs (Trainer*innen, Scouting, Nachwuchsleistungszentren, Trainer*innenlizenz, Managementprogramme usw.) Gehaltstransparenz - Gleiche Bezahlung für den gleichen Job auf jeder Hierarchiestufe Die Veränderung der Rahmenbedingungen, die Frauen und Diversität in der Organisation stärken (Recruiting, Personalentwicklung, Karriereplanung, Female-Mentoring- Programme, Vereinbarkeitsregelungen, Führung in Teilzeit, Infrastruktur am Arbeitsplatz usw.) Eine geschlechtergerechte, diskriminierungsfreie Sprache auf allen Ebenen des Fußballs Konsequente Sanktionierung jeder Form von Sexismus und Diskriminierung, auch außerhalb des Platzes und entsprechende Anlaufstellen für Betroffene

