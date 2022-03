Frauen Fehlanzeige bei der DFB-Präsidentenwahl - "Das ist nervig" Stand: 10.03.2022 08:08 Uhr Bernd Neuendorf oder Peter Peters, ein Mann wird am Freitag zum neuen Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes berufen. Hoffnungen auf eine Frau an der DFB-Spitze hatten sich schon lange vor der Wahl am Freitag in Bonn zerschlagen.

Die Gründe dafür sind nach Ansicht von Almuth Schult systemimmanent. "Die Entscheider sind nicht divers, es sind männliche Anzugträger in einem bestimmten Alter. Sie haben oft auch Angst um ihren Ruf und ihre Macht", sagte die Torhüterin des VfL Wolfsburg und Mit-Initiatorin der Frauen-Bewegung "Fußball kann mehr" im NDR.

"Sie wollen nicht unbedingt Platz machen. Das ist nervig. Wir arbeiten daran, uns immer mehr Platz zu machen - aber das ist ein Prozess." Tatsächlich ist dieser Prozess noch lange nicht an seinem Ende angekommen.

"Ich hoffe, dass ich einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass der Frauensport irgendwann genauso gleichberechtigt ist wie der Männersport." Almuth Schult

Die Frauen um Nationaltorhüterin Schult und Katja Kraus zogen sich bereits vor Weihnachten frustriert aus dem Machtkampf zurück. Sie hatten das gewohnt abgekartete Spiel in Hinterzimmern ausgemacht, an deren Teilnahme sie keine große Lust verspürten.

Schult: "Unser wichtigstes Ziel ist Chancengleichheit"

"Wir wollten die Hand reichen, wurden aber sofort als Opposition zum DFB verstanden. Das war nie unser Plan", erläuterte Schult, die mit ihren Mitstreiterinnen dennoch weiter für ihre Sache kämpfen möchte: "Unser wichtigstes Ziel ist die Chancengleichheit."

Immerhin werben dafür auch Favorit Neuendorf und Außenseiter Peters. Für einen Vorschlag hinsichtlich einer Doppelspitze bestehend aus einer Frau und einem Mann reichte es beiden zwar nicht, aber Frauen finden sich in ihrem jeweiligen Schattenkabinett.

So will Neuendorf die frühere Nationalspielerin Celia Sasic als Präsidiumsmitglied für Diversität und Vielfalt installieren. Zudem soll die Schleswig-Holsteinerin Sabine Mammitzsch als Vizepräsidentin für den Frauenfußball fungieren, die derzeit kommissarisch agierende Generalsekretärin Heike Ullrich soll dauerhaft in diesem Amt bleiben. Peters hat Sportwissenschaft-Professorin Silke Sinning als Vizepräsidentin für Diversität und Gleichstellung im Gepäck.

Kraus hätte sich DFB-Doppelspitze gewünscht

"Ich hätte mir gewünscht, dass beide Kandidaten Frauen nicht nur in ihre Teams aufgenommen, sondern folgerichtig eine Doppelspitze gebildet und damit ein starkes Zeichen für Geschlechtergerechtigkeit gesetzt hätten", sagte Kraus der "FAZ": "Ich bin davon überzeugt: Bei der nächsten Wahl wird mindestens eine Frau an der Spitze des DFB stehen."

Hannelore Ratzeburg, jahrelang die einzige Frau in der DFB-Führungsetage, sieht das auch so. "Warum sollte eine Frau nicht die Möglichkeit sehen, Präsident zu werden", sagte die scheidende Vizepräsidentin dem NDR. "Das wird sich entwickeln." Gleichwohl übt sie auch ein bisschen Kritik an ihren Mitstreiterinnen.

"Frauen stehen sich manchmal selbst im Weg. Sie möchten etwas machen, denken aber, sie müssen noch besser sein, als sie sind." DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg

Grundsätzlich hat sich der DFB bis 2027 eine Frauenquote von mindestens 30 Prozent in Gremien und hauptamtlichen Führungsebenen zum Ziel gesetzt. So ist es jedenfalls im Projekt "Strategie 27 - Frauen im Fußball" verankert. Ob das dann auch bis zur DFB-Spitze reicht, bleibt abzuwarten. Fünf Jahre sind eine lange Zeit.

Norwegen und die USA wollten offenbar nicht so lange warten. Dort wurden Lise Klaveness und Cindy Parlow Cone am vergangenen Wochenende von ihren jeweiligen Verbänden zur Chefin berufen.

