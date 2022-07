Fiete Arp: Glücklich in Kiel - Bayern München keine verlorene Zeit Stand: 09.07.2022 12:18 Uhr Höhenflug beim HSV, Absturz beim großen FC Bayern München: Jann-Fiete Arp ist gerade einmal 22 Jahre alt, hat im Profifußball aber schon fast alles erlebt. Bei Holstein Kiel fühlt sich der Stürmer nun aufgefangen und kann einen neuen Anlauf nehmen.

Jann-Fiete Arp war ein Versprechen für die Zukunft, als er mit 17 Jahren beim HSV den Durchbruch schaffte. Technik gepaart mit Torriecher machten den Junioren-Nationalspieler auch für den FC Bayern München interessant. Das gut dotierte Angebot kam und Arp wagte als 19-Jähriger den Schritt zum Rekordmeister.

Drei Jahre und nur wenige Profieinsätze im Bayern-Trikot später ist der Hochgelobte wieder im Norden bei Holstein Kiel gelandet - nun fest bis 2024 nach der Leihe in der vergangenen Saison. Im "Störche-Nest" fühlt sich Arp pudelwohl und vor allem gebraucht.

Arp: "Das Beste, was mir die letzten Jahre passiert ist"

"Mir wurde von der Mannschaft und vom Trainerteam das Gefühl gegeben, dass ich hier bleiben soll. Das ist so ziemlich das Beste, was mir die letzten Jahre passiert ist", sagte der 22-Jährige im "Sky"-Interview. "Dementsprechend möchte ich einfach zurückzahlen. Ich möchte das gleiche Gefühl, dieselbe Energie zurückgeben."

Sein wenig erfolgreiches Engagement beim FC Bayern München würde er trotz allem nicht als "verlorenes Jahr" bezeichnen. "Wenn ich überlege, dass ich dort auch eine Meisterschaft miterlebt habe und einfach auch auf einem Level trainieren durfte und in der Vorbereitung dann auch mal spielen durfte - das ist eine Erfahrung, die mir niemand mehr nehmen kann."

"Ich habe Erfahrungen gemacht, die die meisten nie machen werden. Darauf bin ich auch stolz und froh, dass ich sie machen konnte." Jann-Fiete Arp

Mit den Bayern wurde er zwar Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger, wirklich durchsetzen konnte er sich aber nicht. 42 Pflichtspiele (acht Tore) absolvierte Arp für die Bayern - zumeist in der Dritten Liga. "Allein an Spielzeit gemessen, die ich zu Recht durch Leistung teilweise nicht erhalten habe, war es sicherlich nicht das, was ich mir in den letzten Jahren gewünscht hätte", sagte der Kieler selbstkritisch.

Kieler Mannschaft "hat mich aufgefangen"

Auch das vergangene Leih-Jahr bei den "Störchen" verlief für den Offensivmann mit 23 Einsätzen und zwei Toren nicht herausragend. Aber das spielte für Arp bei der Entscheidung in Kiel zu bleiben, nicht die größte Rolle. "Für mich ist es jetzt einfach diese Mannschaft, die mich aufgefangen hat, in der Phase, in der ich mich nicht so gut gefühlt habe", erklärte der 22-Jährige, der Bayern nun hinter sich lassen will: "Ich bin froh, wenn es jetzt um normalen Fußball, Holstein Kiel und meine wöchentliche Leistung geht und nicht mehr um das, was vor Jahren war."

