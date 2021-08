FC St. Pauli unterliegt Paderborn - 84 Minuten in Unterzahl Stand: 21.08.2021 15:26 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat am vierten Spieltag die erste Saisonniederlage kassiert. Nach lange währender Unterzahl unterlagen die Kiezkicker beim SC Paderborn mit 1:3.

von Thomas Luerweg

Der Höhenflug der Hamburger ist damit vorerst gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz bot eine gute Leistung in Ostwestfalen, doch die starken Hausherren waren am Ende entschlossener und 84 Minuten lang ein Mann mehr auf dem Platz. Das gab den Ausschlag.

Ziereis sieht Rot - Vasilj pariert Elfmeter

Die Schlüsselszene der Partie ereignete sich in der sechsten Minute: Die Hausherren spielten einen langen Ball in den St.-Pauli-Strafraum auf Sven Michel, Kapitän Philipp Ziereis konnte ihn als letzter Mann nur durch ein Foul stoppen. Rot und Elfmeter! Hart für die Kiezkicker, aber korrekt entschieden. Dennis Srbeny schoss allerdings schwach rechts halbhoch und St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj parierte glänzend - weiter 0:0 (8.). Schultz war gezwungen, Stürmer Simon Makienok auszuwechseln, um mit James Lawrence die Innenverteidigung wieder zu komplettieren (11.).

Burgstaller und Dzwigala sorgen für Remis zur Pause

In Unterzahl agierten die Kiezkicker zunächst vorsichtig und verlegten sich aufs Kontern. Ein Doppelpass im Strafraum der Ostwestfalen zwischen Daniel-Kofi Kyereh und Guido Burgstaller scheiterte knapp (27.), aber nur eine Minute später vollendete Burgstaller einen wunderschönen Konter über Finn Ole Becker und Kyereh zum 1:0! Dennoch konnten die effizienten Hamburger die Führung nicht in die Pause retten. Paderborn drängte auf den Ausgleich, doch nach einer Flanke von der rechten Seite köpfte der neu in die Startelf gerückte Rechtsverteidiger Adam Dzwigala den Ball in den eigenen Kasten (44.).

4.Spieltag, 21.08.2021 13:30 Uhr SC Paderborn 3 FC St. Pauli 1 Tore: 0: 1 Burgstaller (28.) 1 :1 Dzwigala (45., Eigentor) 2 :1 Pröger (65.) 3 :1 S. Michel (90. +3)

SC Paderborn: J. Huth - Yalcin (64. Pröger), Van Der Werff, Hünemeier - Ma. Schuster, Schallenberg - Justvan (75. Hartmann), Marcel Mehlem (84. Thalhammer), Collins - Srbeny (84. Stiepermann), S. Michel

FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala (62. Viet), Ziereis, Medic, Paqarada - Smith (83. Buchtmann) - Becker (63. Benatelli), Hartel (83. Dittgen) - Kyereh - Burgstaller, Makienok (11. Lawrence)

Zuschauer: 6000



Turbulente zweite Hälfte

Kurz nach der Pause hatte Kyereh nach einem Paderborner Abwehrpatzer im Mittelfeld die Riesenchance auf die erneute Führung, scheiterte aber nach langem Sprint im Eins gegen Eins am stark reagierenden Schlussmann Jannik Huth (47.). Danach übernahmen die Hausherren das Ruder und kamen im Minutentakt zu hochkarätigen Chancen durch Marcel Mehlem (49.), Ron Schallenberg (52.) und Srbeny (56.). Sein Treffer fünf Minuten später zählte wegen Abseits nicht, doch nach einer guten St.-Pauli-Gelegenheit durch Becker (62.) kamen die Hausherren schließlich doch zur verdienten Führung: Michel legte am Strafraum für den gerade eingewechselten Kai Pröger auf. Dessen Schuss ließ Vasilj durch die Handschuhe rutschen: 2:1 (65).

Trotz des Kräfteverschleißes bäumten sich die Braun-Weißen noch einmal auf und kamen zu einigen Gelegenheiten. Doch für den Ausgleich reichte es nicht mehr. Im Gegenteil: In der Nachspielzeit traf Michel zum 3:1-Endstand für Paderborn. Am Ende stand eine unglückliche Niederlage der keineswegs enttäuschenden Hamburger, die die lange währende Unterzahl aber nicht kompensieren konnten.

