Braunschweig mit Vorfreude nach Magdeburg

Nur etwa 90 Kilometer trennen die beiden Stadien des 1. FC Magdeburg und von Eintracht Braunschweig. Sportlich gibt es noch Fragezeichen, wie nah sich die beiden Teams sind. Die Niedersachsen konnten in der vergangenen Saison mit einem Unentschieden gegen Cottbus am letzten Spieltag denkbar knapp den Verbleib in der Dritten Liga sichern. Das Saisonziel von Sportdirektor Peter Vollmann: "Nicht noch einmal so eine Saison wie die letzte erleben." Die Magdeburger wussten schon etwas länger, dass sie in dieser Saison drittklassig spielen werden. Am vorletzten Spieltag ging es für sie herunter aus Liga zwei. Nur eine Spielzeit konnten sie sich dort halten. Am Sonnabend um 17:45 Uhr (live im Ersten und im NDR Livecenter) treffen die beiden Teams aufeinander.

Braunschweigs Kader weitgehend stabil

André Schubert krempelte die nach der Hinrunde 2018/2019 als Absteiger gehandelte Mannschaft zur Rückserie komplett um. 32 Punkte und Platz sechs in der Rückrundentabelle sprechen für sich. Coach Schubert verließ die Eintracht Richtung Holstein Kiel, sein ehemaliger Co-Trainer ist jetzt Chef. Christian Flüthmann und dem neuen Sportchef Vollmann gelang es, den erfolgreichen Kader so gut wie zu halten. Der Abgang des Toptorschützen Philipp Hofmann zum Karlsruher SC schmerzt aber. Verstärkt hat sich die Eintracht mit Nick Proschwitz vom SV Meppen, außerdem kehrte Orhan Ademi zurück. Mittelfeldakteur Martin Kobylanski kam aus Münster, Abwehrspieler Robin Ziegele vom VfL Wolfsburg II.

Eintracht in dieser Saison Aufstiegskandidat?

Eintracht Braunschweig: 45 Punkte als Minimalziel NDR 2 - 19.07.2019 15:11 Uhr Autor/in: Tiede Thedinga In der vergangenen Saison hat sich Eintracht Braunschweig erst am letzten Spieltag gerettet. In der neuen Drittliga-Spielzeit soll weniger gezittert werden.







Dieser Braunschweiger Eintracht trauen laut einer Umfrage des Deutschen Fußball-Bundes zwölf von 20 Drittligatrainern den Aufstieg zu. Am Sonnabend wird ein neuer Kapitän Braunschweig aufs Feld führen. Bernd Nehrig übernimmt die Aufgabe von Stephan Fürstner, der wegen Verletzungen fast die komplette Vorbereitung verpasst hat und nach einer Innenohr-OP auch beim Saisonauftakt fehlen wird. Vizekapitän wird nun Benjamin Kessel. Trainer Flüthmann will von Anfang an gegen Magdeburg dagegenhalten: "Wenn wir erst mal abwarten, werden wir passiv. Genau das wollen sie." Die späte Anstoßzeit am Samstagabend gefällt dem Trainer: "Die Vorfreude ist aber so groß, dass wir am liebsten schon mittags spielen würden." Für Torhüter Jasmin Fejzic wird das erste Saisonspiel ein ganz besonderes. Anfang vergangener Saison wechselte er aus Braunschweig nach Magdeburg, verlor aber nach nur vier Einsätzen seinen Stammplatz und kehrte zur Rückrunde nach Braunschweig zurück.

Großer Umbruch bei Absteiger Magdeburg

Für Magdeburg kann Braunschweig eine Warnung sein. Abstieg aus Liga zwei und im Jahr darauf fast der Absturz in die Viertklassigkeit - die Dritte Liga wird kein Selbstläufer. 19 Spieler haben den Verein verlassen. Mit Neuzugängen wie Stürmer Sören Bertram konnte sich Magdeburg aber wieder Qualität in den Kader holen. Auch der Trainer ist neu. Stefan Krämer übernahm das Amt von Michael Oenning. "Für das erste Spiel ist Braunschweig schon ein Brett", sagte er mit Blick aufs Wochenende. Kapitän Christian Beck findet: "Es wird schwer gegen Braunschweig, aber mit unseren Fans im Rücken bin ich guter Dinge."

Fanfreundschaft zwischen den Vereinen

Die größte Frage ist, wie eingespielt die neu formierte Magdeburger Mannschaft am ersten Spieltag bereits sein kann. Hierin könnte die Chance für Braunschweig liegen. Die Fanlager stehen sich freundschaftlich gegenüber. Das Stadion in Magdeburg wird zurzeit umgebaut - der Verein rechnet mit etwa 16.000 Zuschauern, darunter 1.700 Fans aus Braunschweig.

Mögliche Aufstellung Eintracht Braunschweig





















