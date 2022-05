Eintracht Braunschweig: Sieg in Meppen und dann Aufstiegssause?

Im Fahrstuhl runter und wieder hoch - das war bei Eintracht Braunschweig in den vergangenen Jahren das Motto:

2017: Der Traditionsclub verpasst erst in der Relegation den Erstliga-Aufstieg.

2018: Der BTSV steigt völlig überraschend aus der Zweiten Liga ab.

2019: Der Abstieg in die Regionalliga wird erst am letzten Spieltag verhindert.

2020: Es geht wieder hoch in Liga zwei.

2021: Es geht gleich wieder runter in Liga drei.

2022: ???