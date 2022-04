Tankulic und sein SV Meppen können nicht mehr gewinnen Stand: 01.04.2022 21:17 Uhr Der SV Meppen bekommt in der Dritten Liga weiter kein Bein auf den Boden. Die Emsländer verloren am Freitagabend ihr Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 0:4 (0:2) und warten nunmehr seit neun Partien auf einen Sieg.

von Florian Neuhauss

Genauso wie der Höhenflug des SVM im ersten Halbjahr (Rang drei) ist auch das schlechte Abschneiden nach der Winterpause (Platz 18) eng mit Luka Tankulic verbunden. Sensationelle 15 Scorerpunkte (elf Tore) verbuchte der Offensivmann bis Weihnachten, seitdem sind gerade einmal zwei Törchen hinzugekommen.

Die Partie gegen Wehen Wiesbaden vor 6.000 Zuschauern war sinnbildlich. Im Schlaf hätte Tankulic in der Hinrunde eine Chance wie am Freitagabend in der sechsten Spielminute verwertet, als er aus kurzer Distanz zum Kopfball kam. Doch im Jahr 2022 scheitert der 30-Jährige. Doppelt bitter, gerade einmal fünf Minuten später gerieten die Meppener auf die Verliererstraße und kassierten am Ende eine herbe Pleite.

Meppener springen bei direktem Freistoß nicht hoch

Der Wehener Johannes Wurtz verwandelte einen direkten Freistoß zum 1:0 für die Gäste - die Spieler in der Mauer waren nicht hochgesprungen und Constantin Frommann konnte den Gegentreffer nicht mehr verhindern. Auch beim 2:0 wenige Sekunden vor der Pause wurde der Torhüter bei seinem ersten Einsatz für den SVM von seinen Vorderleuten allein gelassen. Thijmen Goppel schloss einen Konter aus dem Lehrbuch ab.

SVM-Keeper Frommann patzt bei Debüt

Das nach dem Corona-Ausbruch nach wie vor ersatzgeschwächte Meppen war nicht chancenlos - ganz im Gegenteil: Aber Christoph Hemlein (29./38.), Lars Bünning (33.) und Lukas Krüger (34.) konnten beste Chancen nicht nutzen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Stattdessen jubelte an diesem Abend nur der Reisetross aus Wiesbaden, zu dem auch sieben SVWW-Fans im Gästeblock gehörten. Zu allem Überfluss sah Torhüter Frommann in der zweiten Hälfte auch noch mehrfach schlecht aus. Erst bei Lucas Brummes Schuss in der 64. Minute, der zum 3:0 ins Tor trudelte. Vor dem vierten Treffer von John Iredale verschätzte sich der Keeper bei einem langen Ball und der Australier schob ins leere Tor ein (80.).

Die Niedersachsen hatten sogar noch Glück: Iredale hatte bereits zwölf Minuten zuvor getroffen, fälschlicherweise war er jedoch wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen worden. Durch den Rückzug von Türkgücü München haben die Meppener jetzt immerhin eine längere Pause, um wieder zu Kräften zu kommen.

32.Spieltag, 01.04.2022 19:00 Uhr SV Meppen 0 Wehen Wiesb. 4 Tore: 0: 1 Wurtz (11.) 0: 2 Goppel (45. +1) 0: 3 Brumme (64.) 0: 4 Iredale (80.)

SV Meppen: C. Frommann - Fedl, Puttkammer, Bünning (89. Klöpper) - L. Krüger (62. Ametov), Ballmert, Jesgarzewski (73. Osée) - Hemlein (73. Dombrowa), Bähre (62. Al-Hazaimeh) - Faßbender, Tankulic

Wehen Wiesb.: Stritzel - Stanic, Mockenhaupt, Carstens, Fechner - Kurt (84. Farouk), B. Jacobsen - Goppel (81. Thiel), Wurtz (81. Hollerbach), Brumme (84. Prokop) - P. Sliskovic (46. Iredale)

Zuschauer: 6000



Weitere Daten zum Spiel C. Frommann - Fedl, Puttkammer, Bünning (89. Klöpper) - L. Krüger (62. Ametov), Ballmert, Jesgarzewski (73. Osée) - Hemlein (73. Dombrowa), Bähre (62. Al-Hazaimeh) - Faßbender, TankulicStritzel - Stanic, Mockenhaupt, Carstens, Fechner - Kurt (84. Farouk), B. Jacobsen - Goppel (81. Thiel), Wurtz (81. Hollerbach), Brumme (84. Prokop) - P. Sliskovic (46. Iredale)6000

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 01.04.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SV Meppen 3. Liga