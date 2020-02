Stand: 01.02.2020 15:58 Uhr

Braunschweig nur 1:1 gegen Schlusslicht Jena von Bettina Lenner, NDR.de

Eintracht Braunschweig hat sich am Sonnabend gegen Drittliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena mit einem 1:1 (0:1) begnügen müssen. Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen, die vor allem in der ersten Hälfte nicht überzeugen konnte und nach Abpfiff Pfiffe kassierte, wartet damit seit nunmehr fünf Ligaspielen auf einen Sieg und verliert die Aufstiegsplätze immer weiter aus den Augen. "Das Ergebnis ist schlecht", sagte Sportdirektor Peter Vollmann dem NDR Sportclub. Die Hoffnung auf den Aufstieg habe er zwar "noch nicht aufgegeben, weil ich weiter Vertrauen in die Mannschaft habe. Aber die letzten Ergebnisse waren einfach zu wenig. Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren."

Braunschweig - Jena: Die Tore und Vollmann-Interview Sportclub - 01.02.2020 16:45 Uhr Eintracht Braunschweig hat gegen Drittliga-Schlusslicht Jena nur 1:1 gespielt. Die Tore und das Interview mit Sportdirektor Peter Vollmann im Video.







Routiniers müssen draußen bleiben

Antwerpen hatte im Vergleich zur 1:4-Klatsche zum Wiederauftakt bei 1860 München einige Veränderungen vorgenommen, verzichtete in der Startelf unter anderem auf die Routiniers Bernd Nehrig und Stephan Fürstner und setzte stattdessen auf junge, frische Spieler wie Patrick Kammerbauer und Yari Otto. Scheinbar mit Erfolg, denn die Braunschweiger begannen vielversprechend, verbuchten nach fünf Minuten die erste große Möglichkeit. Winter-Zugang Marvin Pourié verpasste die Führung nur knapp.

Verunsicherung wächst nach dem Rückstand

Doch im weiteren Spielverlauf taten sich die Niedersachsen gegen die mutigen und entschlossenen Thüringer, die keineswegs wie ein Abstiegskandidat auftraten, sehr schwer.

22.Spieltag, 01.02.2020 14:00 Uhr Braunschweig 0 FC CZ Jena 1 Tore: 0: 1 Günther-Schmidt (21.) 1 :1 Bär (53.)

Aus dem Mittelfeld kamen kaum Impulse, die Außen blieben blass und wie schon in München agierten die "Löwen" zu statisch. Nur folgerichtig verbuchten die Gäste zusehends Chancen. Zweimal zog Julian Günther-Schmidt im Duell mit Jasmin Fejzic den Kürzeren (12., 19. Minute), beim dritten Versuch von Jenas Bestem an diesem Tag musste sich der Eintracht-Keeper geschlagen geben (21.). Ein Steilpass reichte, um die anfällige Defensive der Hausherren auszuhebeln und dem Angreifer Tür und Tor zu öffnen. Zu allem Überfluss wuchs die Verunsicherung nach dem Gegentreffer weiter. Wie zum Sinnbild jagte Pourié in der 39. Minute einen Freistoß aus aussichtsreicher Position in den verhangenen Braunschweiger Himmel.

Mit Wut im Bauch in die zweite Hälfte

Die Gastgeber kamen mit Wut im Bauch aus der Kabine und zeigten nun endlich die von Antwerpen im Vorfeld der Begegnung geforderte Reaktion. Der eingewechselte Martin Kobylanski setzte mit seinem gefährlichen Torschuss in der 50. Minute ein erstes Zeichen, zwei Minuten später vereitelte Jenas Schlussmann Jo Coppens mit einer Riesentat den Ausgleich durch Robin Becker, der nach einer Ecke aus sechs Metern im Fallen zum Abschluss kam. Nächster Kobylanski-Eckball, nächste Chance nur eine Minute später: Danilo Wiebes Kopfball landete vor den Füßen von Marcel Bär, der den Ball über die Linie stocherte - das 1:1!

Es bleibt spannend bis zum Schluss

Braunschweig attackierte weiter entschlossen, doch Jena steckte nicht auf und wehrte sich.

Beide Mannschaften blieben gefährlich, beide konnten am Ende mit dem Punkt nicht wirklich zufrieden sein. Für die Eintracht verbuchte Kobylanski, dessen Hereinnahme das Spiel der Gastgeber spürbar belebt hatte, rund eine Viertelstunde vor Schluss noch eine gute Gelegenheit, sein Volleyschuss aus elf Metern rauschte jedoch über die Querlatte. Auch eine kurze Überzahl nach einer Roten Karte gegen Kilian Pagliuca (86.) konnten die Hausherren nicht nutzen. Die nächste Braunschweiger Aufgabe wird nicht leichter und folgt bereits am kommenden Freitag: Dann gastieren die Niedersachsen zum Topspiel beim Tabellenführer MSV Duisburg.

