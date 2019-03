Stand: 10.03.2019 16:00 Uhr

Derby: Pyro im Stadion - Kaum Probleme in der Stadt

Der HSV hat das Stadtderby beim FC St. Pauli klar mit 4:0 gewonnen. In der 82. Minute hatte die Zweitliga-Partie wegen wiederholten massiven Abbrennens von Pyrotechnik im mit 29.226 Zuschauern ausverkauften Millerntorstadion kurz vor dem Abbruch gestanden, Schiedsrichter Felix Brych (München) ließ aber nach einer kurzen Unterbrechung weiterspielen.

In der Stadt gab es dagegen bislang kaum Probleme. Im Vorfeld der Begegnung war das Konzept der Polizei aufgegangen, die auch nach dem Abpfiff auf massive Fantrennung setzt. Am Vormittag hatte der "Derbymarsch" von rund 2.500 HSV-Fans das Millerntorstadion ohne größere Zwischenfälle erreicht. Die Polizei war wie angekündigt mit vielen Einsatzkräften am Ort und begleitete den angemeldeten Fanzug, der um kurz nach 10 Uhr von der Moorweide am Bahnhof Dammtor gestartet war.

Weitere Informationen HSV gewinnt Stadtderby - Fans sorgen für Eklat Der HSV hat das Stadtderby beim FC St. Pauli deutlich mit 4:0 gewonnen. Überschattet wurde das Zweitliga-Spiel durch wiederholtes Abbrennen von Pyrotechnik. Die Partie wurde sogar unterbrochen. mehr

Fanmarsch für rund sieben Minuten gestoppt

Einige Teilnehmer des Marsches hatten nach Angaben der Polizei immer wieder Pyrotechnik gezündet. In Höhe der Feldstraße stoppten die Beamten den Marsch mit einem Wasserwerfer und Polizeiketten für rund sieben Minuten. Die Gruppe drohte auf 700 St.-Pauli-Anhänger zu treffen, wie die Polizeisprecherin mitteilte. Die Fußballfans sollen sich gegenseitig provoziert haben. Eine Polizistin sei von einer Flasche getroffen worden, blieb jedoch unverletzt. Einige HSV-Fans hätten versucht, die Kontrollstelle am Gäste-Eingang des Stadions zu überlaufen. Die Beamten hätten die Fans jedoch mit Pfefferspray und Schlagstöcken zurückhalten können.

Der Fanmarsch des HSV 10.03.2019 12:27 Uhr Rund 2.500 HSV-Anhänger haben sich am Sonntagmorgen geschlossen auf den Weg zum Millerntorstadion gemacht. Der Fanmarsch im Video.







4,32 bei 19 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kiez eine besondere Herausforderung

Das Sicherheitskonzept rund um das Derby sieht vor, die beiden Fanlager auch nach der als "Risikospiel" eingestuften Partie strikt voneinander zu trennen. Mit diesem Vorgehen hatten die Beamten beim Hinspiel Erfolg. Im Vergleich zum ersten Duell im Volksparkstadion, als es ein 0:0 gegeben hatte, muss die Polizei allerdings diesmal in einem wesentlich kleineren und damit unübersichtlichen Einsatzraum für Sicherheit sorgen, dem Kiez - eine besondere Herausforderung.

Keine Ausschreitungen am Vorabend

Weitere Informationen St. Pauli - HSV: Vorabend des Derbys bleibt ruhig Die Polizei hat das Derby zwischen St. Pauli und dem HSV als Risikospiel eingestuft. Am Samstagabend gab es keine Zwischenfälle. Heute werden zwischen 700 und 1.000 gewaltbereite Fans erwartet. mehr

Bereits an den beiden Abenden vor dem Derby hatten die Einsatzkräfte Präsenz gezeigt. Nach Polizeiangaben hatten sich am Freitagabend auf der Budapester Straße etwa 200 mit roten Tüchern vermummte Menschen versammelt, die der St.-Pauli-Fanszene zuzuordnen sein sollen. Gleichzeitig hatten sich im Stadtteil Eimsbüttel rund 300 Anhänger des HSV getroffen, die vereinzelt Pyrotechnik abbrannten. Beide Gruppen hatten offenbar die Absicht, sich aufeinander zuzubewegen. Das verhinderten die Polizisten genauso wie ein mögliches Zusammentreffen von jeweils rund 300 Club-Anhängern am Samstagabend.

Die HSV-Fans hatten zum "Vorglühen" am Hans-Albers-Platz aufgerufen. Gegen 23 Uhr trafen sich dann St.-Pauli-Fans am Millerntorplatz. Einige der Anhänger sollen sich vermummt und Pyrotechnik abgebrannt haben. Insgesamt blieb es nach Polizeiangaben aber weitestgehend ruhig.

TV-Tipp Sportclub Rivalen an der Reeperbahn: Das Derby St. Pauli - HSV Sportclub St. Pauli gegen den HSV: Kaum ein anderes Ereignis elektrisiert die Menschen in Hamburg so sehr wie das Lokalderby der beiden Rivalen - selbst in der Zweiten Liga. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 10.03.2019 | 22:50 Uhr