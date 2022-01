Datenanalyse: Wie kann der FC St. Pauli BVB-Star Erling Haaland stoppen? Stand: 17.01.2022 13:13 Uhr Der FC St. Pauli hofft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf eine Überraschung gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund. Die schwierigste Aufgabe: BVB-Torjäger Haaland stoppen. Wie kann das gelingen? Die Datenanalyse gibt Antworten.

von Sebastian Ragoß

Erling Haaland: Ein Name, der die Herzen der Fans von Borussia Dortmund höherschlagen und das Blut der Abwehrspieler in der Fußball-Bundesliga gefrieren lässt. Der 21 Jahre alte Stürmer aus Norweger ist eine "Naturgewalt" (Jürgen Klopp), vereint Kraft, Geschwindigkeit, Technik und Torgefahr. Jüngst beim 5:1-Sieg der Dortmunder gegen den SC Freiburg zu bewundern, als der Norweger zwei Treffer markierte.

Die Datenanalyse zeigt: Haaland ist ein Ausnahmespieler, der mit einem GSN-Index von 95,03 in der Kategorie "Weltklasse" einzuordnen ist. Die Nummer eins in der GSN-Datenbank ist Lionel Messi mit einem Wert von 99,55. Er erreicht also fast den Idealwert 100.

Weitere Informationen Das steckt hinter dem NDR Fußball-Datenprojekt Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Zusammenarbeit zwischen NDR und GSN. mehr

Haaland liegt in diesem Ranking auf Rang sieben - mit Luft nach oben: Schöpft er sein Potenzial komplett aus, könnte er sogar einen Index von 98,32 erreichen. Das wäre aktuell Rang drei hinter Messi und Robert Lewandowski (98,54) - und knapp vor Kylian Mbappé (98,25) auf Platz vier.

Pokal-Achtelfinale: St. Pauli – BVB am Dienstag live

Am Dienstag (20.45 Uhr/im NDR Livecenter) kommt im Achtelfinale des DFB-Pokals auf die Abwehr des FC St. Pauli die Herkulesaufgabe zu, den BVB-Angreifer zu stoppen oder zumindest so in Schach zu halten, dass der Außenseiter eine Chance auf eine Überraschung gegen den Titelverteidiger hat. Ist dies überhaupt möglich? Was sind Haalands kleine Schwächen?

Stärken: Tempo, Gespür für Räume, Technik

Grundsätzlich gilt es zu verhindern, dass Haaland sein herausragendes Gespür für freie Räume und seinen starken Antritt nutzen kann. Wer dem Norweger zu viel Platz lässt, der hat bereits verloren. Diese schmerzhafte Erfahrung machte zuletzt der SC Freiburg bei der Pleite in Dortmund.

Denn Haaland ist trotz seiner Größe (1,94 m) sehr schnell (Topspeed 35,95 km/h) und hat eine extrem schnelle Ballverarbeitung (1,61 Sekunden pro gelungener Ballaktion). Heißt: Bei ihm bilden Tempo und Technik eine perfekte Symbiose.

Sein "Lieblingszulieferer" ist Marco Reus, der ihm in dieser Saison bereits drei Treffer und sechs Torchancen aufgelegt hat. Auch ihn müssen die Hamburger besonders im Blick behalten, um die Wege zu Haaland abzuschneiden.

St. Pauli muss Haaland "an der kurzen Leine halten"

St. Pauli muss es zudem gelingen, den BVB-Angreifer "an der kurzen Leine" zu halten und in Zweikämpfe zu verwickeln. Denn trotz seiner imposanten Erscheinung ist Haaland kein guter Zweikämpfer - er geht direkten Duellen sogar bewusst aus dem Weg. Der Norweger führt lediglich 12,94 Zweikämpfe pro Partie, von denen er gerade einmal 42,5 Prozent gewinnt. Auch das Dribbling (nur 1,28 pro Spiel) gehört nicht zu seinen Stärken.

Manndeckung durch Ziereis?

Eine Möglichkeit für St. Paulis Trainer Timo Schultz könnte also sein, Haaland in Manndeckung zu nehmen, damit er sich nicht so leicht zwischen den Verteidigern freie Räume suchen kann, sondern in möglichst viele Zweikämpfe verwickelt wird. Hört sich nicht unbedingt nach einem modernen Ansatz an, könnte aber wirkungsvoll sein. St. Paulis Trainer Timo Schultz wollte sich nicht detailliert zu seinem Plan äußern, er sagte am Montag aber: "Um die Stärken des Gegners zu minimieren, müssen wir uns taktisch einiges einfallen lassen."

Philipp Ziereis wäre der geeignete Kandidat, um Haaland fast permanent zu beschatten. Er könnte mit seinem Topspeed von 33,77 km/h dessen Tempo mitgehen und ist zudem ein sehr guter Zweikämpfer, der im Schnitt zehn Duelle pro Partie absolviert und davon drei Viertel für sich entscheidet.

Bissig sein, den Gegner nerven: Dies muss nach Ansicht von Schultz' seinen Spielern überall auf dem Platz gelingen. "Wenn man es schafft, sie zu stressen und unter Druck zu setzen und es schafft, dass man sie permanent in Zweikämpfe verwickelt und sie nicht ihren Stiefel runterspielen können, dann hat man schon viel gewonnen. Es wird wichtig sein - egal wo - auf dem Platz eine Kompaktheit zu haben."

Mit Blick auf Haaland gilt für die St.-Pauli-Profis: So stehen und verteidigen, dass Haaland möglichst nicht mit links abschließen kann. 126 seiner 160 Karriere-Tore hat er mit links erzielt (78,8 Prozent). Die rechte Abwehrzone des Gegners innerhalb des Strafraums ist die Position, von der er mit Abstand am liebsten abschließt. Dort müssen die Hamburger besonderes Augenmerk auf Haaland haben.

Auf dem Papier machbar - und in der Praxis?

In anderen Bereichen ist er weniger effektiv. Überraschenderweise ist der BVB-Star trotz seiner Größe kein besonders guter Kopfballspieler. Erst 15 Mal hat er während seiner Karriere per Kopf getroffen. Und trotz seines starken linken Fußes ist er ebenso wenig ein guter Distanzschütze, wie die Zahlen zeigen: Lediglich vier Tore bei 62 Versuchen hat Haaland von außerhalb des Strafraums erzielt.

Für St. Pauli gilt also: Die Räume sehr eng machen, Haaland in Zweikämpfe verwickeln, ihn nicht mit Tempo und mit links zum Abschluss kommen lassen. Soweit die Theorie: Doch ein Merkmal von Weltklassespielern ist eben auch, dass sie alle Theorie auf dem Platz verblassen lassen können. Gerade wenn es sich um eine Naturgewalt wie Haaland handelt.

Weitere Informationen 45 Min Das DFB-Pokal-Wunder des FC St. Pauli Der FC St. Pauli war pleite. Bis zur B-Serie 2005/06. Das Aus kam erst im Halbfinale gegen den FC Bayern. 45 Min

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 16.01.2022 | 22:50 Uhr