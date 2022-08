DFB-Pokal: Teutonias Heimspiel gegen RB findet in Leipzig statt Stand: 24.08.2022 11:38 Uhr Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem Hamburger Fußball-Regionalligisten FC Teutonia 05 und RasenBallsport Leipzig kann wie geplant am kommenden Dienstag stattfinden. Von einem Heimvorteil für den krassen Außenseiter kann aber keine Rede mehr sein.

Denn wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwochmorgen mitteilte, wird die Partie Am Sportforum 3 in unmittelbarer Nähe der Leipziger Festwiese stattfinden. Dort steht der rund 47.000 Zuschauer fassende Fußball-Tempel von Champions-League-Teilnehmer RB. Beide Clubs haben sich mit Zustimmung des DFB darauf geeinigt, die Begegnung am kommenden Dienstag (20.45 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) dort auszutragen.

Der Heimrechttausch wurde nötig, das Unbekannte eine chemische Substanz auf den Rasen des Paul-Greifzu-Stadions in Dessau geschüttet hatten. Das jetzt gar nicht mehr so grüne Grün ist nun unbespielbar.

Kunstrasen nicht erlaubt - Teutonia in Not

Die kuriose Geschichte um den Austragungsort der Partie ist damit um ein Kapitel reicher. Eigentlich hatte Teutonia, das im Landespokal-Finale den Ortsnachbarn Altona 93 mit 2:1 bezwungen hatte, den amtierenden DFB-Pokalsieger natürlich in Hamburg empfangen wollen. Doch sowohl der eigene Platz an der Kreuzkirche als auch das Stadion des SC Victoria an der Hoheluft, in dem die Ottensener ihre Regionalliga-Gegner empfangen, erstrahlen in sattem Plastikgrün.

Kunstrasenfelder gestattet der DFB jedoch nicht für die Spiele oberhalb der Regionalliga und in seinem prestigeträchtigen Cup-Wettbewerb. Also mussten die Ottensener Offiziellen zu Bittstellern werden.

Regionalligist blitzt bei HSV und St. Pauli ab

Sie fragten sowohl beim Hamburger SV als auch dem FC St. Pauli an. Doch beide Zweitligisten wollten dem Stadtteilclub für das Duell mit den "Roten Bullen" ihre jeweilige Arena nicht vermieten. Der Kiezclub begründete seine Absage an die Ottensener damit, den rasanten (und neureichen) Rasensportlern keine Bühne bieten zu wollen. Das Geschäftsmodell des Clubs, der von Brause-Mogul Dietrich Mateschitz großzügig unterstützt wird, stößt bei St. Paulis Verantwortlichen auf keine Gegenliebe.

Damit fielen zwei Optionen für Teutonia weg. Blieb noch ein möglicher Umzug nach Lübeck ins Stadion an die Lohmühle. Daraus aber wurde auch nichts. Schließlich fiel die Wahl auf Dessau, das rund eine Stunde von Leipzig entfernt ist und so den Vorteil gehabt hätte, dass gewiss viele - oder zumindest verhältnismäßg viele - RB-Fans den Weg dorthin gefunden hätten.

Teutonia winkt ein warmer Geldregen

Nun haben sie einen noch kürzeren Weg, um ihre Stars um Rückkehrer Timo Werner live sehen zu können. Und auch für Teutonia könnte der Umzug von Vorteil sein. Denn die Zuschauereinnahmen werden zwischen beiden Clubs geteilt. Und es ist davon auszugehen, dass Am Sportforum 3 ein paar mehr Schaulustige ein Ticket erwerben werden, als dies in Dessau der Fall gewesen wäre. Allerdings: Noch ist die Partie ein paar Tage entfernt. Und wer weiß, ob bei dieser kuriosen Vorgeschichte der Spielort - aus welchen Gründen auch immer - nicht noch einmal verlegt wird...

