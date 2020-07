Club-Urgestein Bargfrede hofft auf Werder-Verbleib

Saisonanalyse: Weiter so bei Werder

NDR 2 - 10.07.2020 16:31 Uhr Autor/in: Cassalette, Moritz

Erst am Montag hatte sich Werder Bremen in Heidenheim knapp den Klassenerhalt gesichert. Am Freitag gab es das Ergebnis der Saisonanalyse: Es geht weiter wie bisher.