Burke und Stage sind da: Zwei Neue für Werder Bremen Stand: 30.06.2022 13:00 Uhr Werder Bremen hat am Donnerstag auch den Transfer von Offensivmann Oliver Burke perfekt gemacht. Zuvor hatte der Fußball-Bundesligist den dänischen Mittelfeldspieler Jens Stage vom FC Kopenhagen verpflichtet. Beide sind bereits mit dem Team ins Trainingslager gereist.

Kurz nach dem Abflug meldete Werder: "Jetzt sind alle Formalitäten erledigt und der Wechsel ist unter Dach und Fach." Am Mittwochabend hatten die Grün-Weißen mit Burkes bisherigem Club, dem englischen Zweitligisten Sheffield United, eine grundsätzliche Einigung über den Transfer erzielt. Nach der Finalsierung freute sich Werders Leiter Scouting und Profifußball Clemens Fritz: "Oliver hat in seiner Karriere bislang schon einiges gesehen und bringt eine gewisse Erfahrung aus 110 Erstliga-Einsätzen in europäischen Ligen mit. Seine gute Physis und das hohe Tempo werden unserem Spiel guttun."

Der 25-jährige Burke, der 2016 für 15,2 Millionen Euro zu RB Leipzig (25 Spiele, ein Tor) gewechselt war, die Bundesliga aber schon nach einem Jahr wieder verließ, kann im Sturm variabel eingesetzt werden. Dem Vernehmen nach muss Werder keine Ablösesumme für den Briten zahlen, im Vertrag sollen lediglich erfolgsabhängige Prämien vorgesehen sein. Der Bundesligist machte dazu keine Angaben.

Werner: "Stage kann unserem Spiel direkt helfen"

Deutlich teurer und bereits am Mittwoch in Bremen vorgestellt worden war der Däne Stage. Der defensive Mittelfeldmann, der schon einmal für die dänische Nationalmannschaft auflief, soll zwischen vier und sechs Millionen Euro gekostet haben. Für Kopenhagen hat der ebenfalls 25-Jährige in den vergangenen drei Jahren mehr als 100 Pflichtspiele absolviert. Im Mai 2016 debütierte er bei Aarhus GF in der ersten dänischen Liga und wechselte 2019 zum Hauptstadtclub. Insgesamt erzielte er 32 Treffer bei seinen 206 Profi-Einsätzen.

"Als ich vom Interesse erfahren habe, war für mich sofort klar, dass ich diese Chance ergreifen möchte." Werder-Neuzugang Jens Stage

"Er ist physisch gut, fußballerisch gut ausgebildet und bringt auch eine gewisse Torgefahr mit. Wir sind überzeugt, dass er unserem Spiel direkt helfen kann", sagte Trainer Ole Werner. Stage erklärte: "Werder Bremen ist ein bekannter Club in Dänemark, allein schon aufgrund seiner Nähe zur Landesgrenze. Als ich vom Interesse erfahren habe, war für mich sofort klar, dass ich diese Chance ergreifen möchte. Ich kann es kaum erwarten, in diesem Stadion vor den Fans aufzulaufen."

Burke: "Schön, in die Bundesliga zurückzukehren"

Bis zum 10. Juli bereitet sich Werners Mannschaft im Zillertal auf die neue Erstliga-Saison vor. "Es ist schön, in die Bundesliga zurückzukehren und dann für einen großen Verein wie Werder Bremen spielen zu können", sagte Burke, der neben der Bundesliga und der zweiten englischen Liga auch in der Ersten Liga in Spanien, England und Schottland gekickt hat. "Ich möchte die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, ins Team einbringen und werde hart dafür trainieren, meinen Teil zum Erfolg beizutragen."

