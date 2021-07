Bundesliga und Zweite Liga: Noch mehr Spiele online, im TV und Radio Stand: 20.07.2021 16:28 Uhr Fußball-Fans aus dem Norden können sich in der kommenden Saison auf viele packende Spiele freuen. In den Programmen der ARD gibt es davon ab sofort mehr zu hören und zu sehen.

Insgesamt sieben Fußballclubs aus dem Norden spielen in der kommenden Saison in der Bundesliga und der Zweiten Liga um Punkte. Dank der neuen Sportrechtevergabe durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) berichten die Programme der ARD ab sofort noch umfangreicher über alle Begegnungen. Wer will, kann von jetzt an bei jedem Spiel seines Lieblingsvereins live dabei sein. Los geht's am Freitagabend mit der Partie Schalke 04 - Hamburger SV, die es ab 20.30 Uhr sowohl als Audio-Vollreportage in voller Länge als auch ab 22.45 Uhr in einer TV-Zusammenfassung gibt.

Bundesliga und Zweite Liga: Jedes Spiel live im Audiostream

Zum ersten Mal überträgt die ARD jede der insgesamt 617 Partien live und in voller Länge als Audiostream. Die Livereportagen zu Spielen mit Nordbeteiligung gibt es im Livecenter bei ndr.de/sport. Alle Begegnungen werden auf sportschau.de gestreamt. Darüberhinaus sendet NDR 2 natürlich weiterhin die Bundesligashow mit der Schlusskonferenz.

Mehr Fußball-Zusammenfassungen im Fernsehen

Erste Anlaufstelle für Fußball im Free-TV bleibt die Sportschau am Sonnabend um 18 Uhr im Ersten. Sie zeigt weiterhin die Zusammenfassungen der Bundesliga- und Zweitliga-Spiele vom Sonnabend, sowie ausgewählte Drittligabegegnungen. Ab der nächsten Saison sendet die ARD aber auch ausführliche Zusammenfassungen der Zweitligaspiele von Freitag und Sonntag.

Die Freitagsspiele sind in einer neuen Sportschau-Ausgabe freitags um 22.30 Uhr bei ONE zu sehen. An den ersten beiden Spieltagen läuft die Sendung ausnahmsweise um 22.45 Uhr. Ein großes Highlight für die Hamburger Fußball-Fans gibt es schon am dritten Spieltag: Der FC St. Pauli empfängt im Stadtderby den HSV. Erste Bilder davon laufen dann am 13. August im frei empfangbaren Fernsehen bei ONE. Die Sonntagsspiele der Zweiten Liga fasst die Sportschau im Ersten ab 18.30 Uhr zusammen. Montagsspiele gibt es nicht mehr.

Ab sofort auch Bundesliga-Spielbilder online

Ab der kommenden Saison dürfen die Angebote der ARD erstmals auch Bewegtbilder der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga digital verwenden. Ab Montagmorgen gibt es sämtliche Partien der Ersten und Zweiten Liga jeweils zusammengefasst als "Geschichte des Spiels" sowohl auf sportschau.de als auch auf den Social-Media-Kanälen der Sender. Der NDR verbreitet die Spielberichte dann zum Beispiel über die Facebook-Seite NDR Sport.

