Harmlose Wolfsburger spielen nur Remis gegen Leverkusen von Matthias Heidrich, NDR.de

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich im ersten Saisonspiel mit einem torlosen Remis begnügen müssen. Drei Tage nach dem klaren 4:0-Erfolg in der Europa League beim albanischen Vizemeister und Pokalsieger FK Kukesi fehlte den Niedersachsen am Sonntag im Duell der Werksclubs gegen Bayer Leverkusen der letzte Punch. Die besseren Torchancen spielte sich der gut aufgelegte VfL zwar heraus, aber im Abschluss haperte es an diesem Tag.

Im straffen Programm der "Wölfe" geht es bereits am kommenden Donnerstag in der dritten Europa-League-Runde weiter, mit dem Heimspiel gegen FK Desna Tschernihiw aus der Ukraine.

Chancen-Plus für den VfL Wolfsburg

Vor 500 Zuschauern im VfL-Stadion tasteten sich beide Teams lange ab. Keine Mannschaft wagte sich so recht aus der Deckung. Wobei die Wolfsburger das aktivere Team waren und mit einer 2:0-Führung in die Pause hätten gehen müssen. Maximilian Arnolds Eckball an den kurzen Pfosten nach einer guten halben Stunde war ein erstes Ausrufezeichen, aber noch keine hundertprozentige Torchance. Kurz darauf kam allerdings John Anthony Brooks nach einer sehenswerten Kombination über Xaver Schlager und Admir Mehmedi aus sechs Metern Entfernung völlig frei zum Kopfball. Der VfL-Verteidiger setzte den Ball aber über das Bayer-Tor (33.). Auch Wout Weghorst machte es nicht besser und schoss in der 42. Minute aus zentraler Position Leverkusens Torwart Lukas Hradecky an.

Mehmedi trifft, aber Victor vorher im Abseits

In der 57. Minute schien der Bann gebrochen. Mehmedi drehte jubelnd ab, doch ein Pfiff machte dem VfL Wolfsburg einen Strich durch die "1:0-Rechnung". Vorbereiter Joao Victor hatte zuvor hauchdünn im Abseits gestanden. Bayer hielt dagegen, zwingende Möglichkeiten konnten sich die Gäste gegen die gut organisierte Abwehr der Niedersachsen aber nicht erspielen. Wolfsburg blieb das torgefährlichere Team, setzte durch schnelle Vorstöße immer wieder Nadelstiche. Mehr aber auch nicht.

