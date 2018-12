Stand: 23.12.2018 18:00 Uhr

Gerhardt lässt VfL Wolfsburg spät jubeln von Matthias Heidrich, NDR.de

Es lief am Ende nicht mehr viel zusammen beim VfL Wolfsburg, aber einen Angriff hatte die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia noch im Köcher. Torwart Koen Casteels schickte mit einem überragenden Abschlag Renato Steffen auf die Reise. Der wiederum spielte einen genialen Pass auf Yannick Gerhardt und in der 89. Minute war auf einmal das 3:2 (2:0) für die "Wölfe" im Auswärtsspiel beim FC Augsburg da.

Zuvor hatte nicht mehr viel darauf hingedeutet, dass die Niedersachsen noch einen "Dreier" einfahren und den Sprung auf Tabellenplatz fünf der Bundesliga vor der Winterpause schaffen könnten. Doch dank dieses starken Konters rundeten die Wolfsburger ihren Höhenflug mit dem sechsten Sieg aus den jüngsten sieben Spielen ab. "In der ersten Hälfte haben wir es hervorragend gemacht. Aber auch, wie wir nochmal zurückkommen war super", sagte Labbadia im NDR Interview.

VfL steigert sich und trifft

17.Spieltag, 23.12.2018 15:30 Uhr FC Augsburg 2 VfL Wolfsburg 3 Tore: 0: 1 Guilavogui (33.) 0: 2 William (41.) 1 :2 R. Khedira (49.) 2 :2 Cordova (59.) 2: 3 Gerhardt (89.)

FC Augsburg: Luthe - Schmid, Gouweleeuw, Danso, Stafylidis (83. Framberger) - Baier - Koo, R. Khedira, M. Richter (46. Hahn) - Gregoritsch (46. Cordova), Finnbogason

VfL Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Itter - Guilavogui - Gerhardt, Arnold (65. Rexhbecaj) - Mehmedi (83. Steffen) - Ginczek (90.+3 Uduokhai), Weghorst

Zuschauer: 28152



Dabei verschlief Wolfsburg die Anfangsphase in Augsburg. Es hakte vor allem im Spielaufbau. Dort ging immer wieder der Ball verloren. Glück für die Niedersachsen, dass die Gastgeber aus den sich bietenden Umschaltsituationen kein Kapital schlagen konnten. Erst nach 20 Minuten fanden die Wolfsburger besser ins Spiel. Auch weil die Augsburger mit zunehmender Spieldauer das konsequente Verteidigen einstellten. Wout Weghorst verpasste per Kopf das mögliche 1:0 (25.) und setzte kurz darauf einen Flachschuss an den Pfosten (28.). Der individuell besser besetzte VfL nutzte das aus. Nach einer Ecke verlängerte John Anthony Brooks per Kopf und am zweiten Pfosten drückte der sträflich allein gelassene Josuha Guilavogui den Ball zum 1:0 über die Linie (33.). Ausgerechnet der Wolfsburger Kapitän, der bis dahin einen fahrigen Auftritt in der Mittelfeldzentrale hingelegt hatte. Der Treffer gab den "Wölfen" Sicherheit. Während Augsburg immer mehr abbaute, verdiente sich der VfL das 2:0. William traf überlegt ins Eck (41.). Robin Knoche hätte per Kopf eigentlich noch vor dem Pausenpfiff das dritte Tor machen müssen (45.).

Casteels' Abschlag vom anderen Stern

Mit einem 3:0 im Rücken wäre vermutlich Ruhe gewesen, doch so kamen die Augsburger mit neuem Schwung aus der Kabine, und Wolfsburg ließ sich die Partie aus der Hand nehmen. Bereits in der 49. Minute markierte Rani Khedira den 1:2-Anschlusstreffer für die Gastgeber. Der VfL agierte nun zu passiv und bekam die Quittung. Sergio Cordova traf per Kopf zum Ausgleich (59.). Es ging hart zur Sache, beide Mannschaften wollten den Sieg. Offensiv gelang sowohl den Wolfsburgern als auch den Augsburgern nun nicht mehr viel. Admir Mehmedi hatte in der 80. Minute aus spitzem Winkel noch eine gute Chance, jagte den Ball aber in den dritten Rang.

Dann kam die 89. Minute und VfL-Torwart Casteels packte einen Abschlag aus, den in der Bundesliga nicht viele Keeper beherrschen dürften. Den Rest erledigten Steffen und Gerhardt.

