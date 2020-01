Stand: 24.01.2020 13:50 Uhr

Werder Bremen wohl mit Vogt gegen Hoffenheim

Als Kevin Vogt am vergangenen Sonnabend in Düsseldorf vom Platz getragen wurde, verschwendete wohl niemand beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen einen Gedanken an einen Einsatz des neuen Verteidigers im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim. Die Diagnose: Gehirnerschütterung. Aber sechs Tage später sieht die Welt schon wieder anders aus. Trainer Florian Kohfeldt stellte am Freitag etwas überraschend einen Vogt-Einsatz gegen dessen Ex-Verein am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) in Aussicht.

Kohfeldt: "Sind guter Dinge, dass er mitwirken kann"

"Er hat diese Woche alle vorgeschriebenen Tests durchlaufen. Wir wollen betonen, dass wir bei einer solchen Verletzung absolut kein Risiko eingehen. Die Tests laufen aber positiv, und wir sind guter Dinge, dass er mitwirken kann", sagte der Coach, der darüber wahrscheinlich genauso erleichtert ist wie Vogt selbst. Schließlich wird Kohfeldt gegen Hoffenheim auf seinen gesperrten Kapitän und Abwehrchef Niklas Moisander verzichten müssen. Ein Ausfall von Vogt würde da doppelt schwer wiegen.

Extraportion Motivation gegen Schreuders Hoffenheim

Der 28-Jährige, so viel war bei seinem ersten Werder-Einsatz in Düsseldorf schon zu erkennen, ist bei den abstiegsbedrohten Hanseaten schnell in die Rolle des Co-Chefs geschlüpft. Gegen seine Ex-Kollegen aus Hoffenheim und vor allem Trainer Alfred Schreuder dürfte Vogt zudem mit einer Extraportion Motivation auflaufen. Nachdem ihn der TSG-Coach auf die Bank gesetzt hatte, gab Vogt zunächst seine Kapitänsbinde ab und flüchtete letztlich nach Bremen.

"Genauso angespannt wie vor dem Düsseldorf-Spiel"

An der Weser ist er einer der großen Hoffnungsträger, wenn es darum geht, nach der schlechtesten Hinrunde der Vereinsgeschichte die Klasse zu halten. Der Auftaktsieg bei der Fortuna war für den jetzigen Tabellen-16. dabei nur ein erster Schritt. "Es ist genauso angespannt wie vor dem Düsseldorf-Spiel", sagte Kohfeldt und gab seinem Team noch eine klare Botschaft mit auf den Weg: "Am Wochenende ist alles erlaubt, um zu gewinnen."

