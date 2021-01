Werder Bremen: Mit Rashica gegen die Heimschwäche Stand: 14.01.2021 14:21 Uhr Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann im Heimspiel am Sonnabend gegen den FC Augsburg personell wieder aus dem Vollen schöpfen. Vor allem die Rückkehr von Milot Rashica weckt Hoffnungen bei den Grün-Weißen.

Der 24 Jahre alte Angreifer steht nach einer langfristigen Oberschenkelverletzung vor seinem Comeback. Trainer Florian Kohfeldt kündigte am Donnerstag an, dass der Kosovare gegen Augsburg am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) im Kader stehen wird.

Rashica hatte sich Ende November vergangenen Jahres eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen. Wegen weiterer Blessuren kam er in der laufenden Spielzeit bislang nur auf fünf Einsätze für den Bundesliga-13., ein Tor erzielte er dabei nicht. Im Sommer war sein Wechsel zu Bayer Leverkusen erst im letzten Augenblick gescheitert. "Es kann sein, dass er uns in der Wintertransferphase verlässt", sagte Sportchef Frank Baumann. Es könne aber auch gut sein, dass Rashica bis zum Ende der Saison für Werder spiele. Die finanziell klammen Hanseaten würden den Angreifer bei einem passenden Angebot gerne verkaufen.

Füllkrug und Selke "bereit für längere Einsätze"

Zudem kommen die Stürmer Niclas Füllkrug und Davie Selke nach ihren Blessuren besser in Schwung. "Beide sind bereit für längere Einsätze", sagte Kohfeldt. "Das gibt uns wieder mehr Optionen." Das Sturmduo war nach längeren Verletzungspausen zuletzt wieder über Kurzeinsätze an die Mannschaft herangeführt worden. Nun dürfte die Kraft zumindest für eine Stunde oder etwas länger reichen.

Gibt es ein Zurück für Osako?

Ob Yuya Osako wieder in den Kader rückt, ließ der Bremer Coach offen. Nach den zuletzt schwachen Leistungen und der öffentlichen Kritik an dem Japaner hatte Kohfeldt den Stürmer beim 1:1 in Leverkusen nicht ins Aufgebot berufen. Ein Fragezeichen steht zudem noch hinter dem Einsatz von Ludwig Augustinsson (muskuläre Probleme).

Kohfeldt: "Heimbilanz stört uns massiv"

Gegen Augsburg hofft Kohfeldt auf ein Ende der Werder-Heimschwäche. "Es stört uns massiv, dass wir zu Hause keine gute Bilanz haben", sagte der 38-Jährige. Saisonübergreifend haben die Bremer nur zwei ihrer jüngsten 22 Bundesliga-Heimspiele gewonnen. Aber das Weserstadion "stand und wird auch wieder dafür stehen, dass es für den Gegner sehr unangenehm ist, hier zu spielen", so Kohfeldt.

Mögliche Aufstellungen

Werder Bremen: Pavlenka - Toprak - Veljkovic, Friedl - Gebre Selassie, Mbom, Augustinsson - M. Eggestein, Möhwald - Füllkrug, Sargent

FC Augsburg: Gikiewicz - Gummy, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Strobl, Gruezo - Caligiuri, Gregoritsch, Vargas - Niederlechner

