Hannovers Glücksmomente kommen zu spät von Johannes Freytag, NDR.de

Trainer Thomas Doll lief jubelnd auf das Spielfeld, Edgar Prib plumpste auf den Rasen und weinte hemmungslos, die anderen 96-Profis tanzten ausgelassen am Mittelkreis. Nachdem der 1:0-Erfolg von Hannover 96 gegen Mainz 05 feststand, feierten die Beteiligten, als wäre der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga perfekt. Doch nur ein paar Stunden später folgte die Ernüchterung: Konkurrent Stuttgart hatte unerwartet Gladbach geschlagen - und so beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang drei Spieltage vor dem Saisonende weiterhin sechs Punkte. Rein rechnerisch wäre die Rettung realistisch, wenn da nicht die kommende Auswärtsaufgabe beim Tabellenführer und designierten Meister in München wäre.

Weydandt klammert Bayern-Spiel aus

"Dass jetzt die Bayern kommen, ist sehr ungünstig", räumte denn auch Hendrik Weydandt, der Siegtorschütze gegen Mainz, ein. "Die ganze Welt würde uns auslachen, wenn wir sagen: Wir fahren nach München, um dort zu gewinnen, erklärte der Angreifer. Weydandt klammert das Spiel aus: "Nach München kommen Freiburg und Düsseldorf, da sind sechs Punkte drin", sagte der 23-Jährige und schickte noch eine kleine Kampfansage an die Konkurrenz: "Stuttgart und Nürnberg fangen langsam an zu zittern, wenn wir so weitermachen."

Doll räumt "viel, viel Glück" ein

Esser: "Haben uns endlich mal wieder belohnt"







Trainer Doll wollte sich an solchen Hochrechnungen erst gar nicht beteiligen. Er weiß um die weiterhin eher geringen Chancen des Liga-Schlusslichts und räumte auch ein, dass sein Team gegen dominierende Mainzer "viel, viel Glück", inklusive "Glückstor" gehabt habe. Tatsächlich deutete bis zum kuriosen Slapstick-Tor von Weydandt in der 66. Minute wenig bis gar nichts auf die ausgelassene Comeback-Party der "Roten" hin. Doch weil sich FSV-Keeper Florian Müller und Moussa Niakhate gegenseitig behinderten und den Ball kurios im Spiel hielten, anstatt ihn zum Eckball ins Toraus trudeln zu lassen, erlebte Hannover ein lange nicht gekanntes Glücksgefühl. "Es geht nicht darum, Champagner-Fußball zu spielen, sondern Punkte zu holen", sagte Doll trocken: "Wir hatten vielleicht das nötige Glück, dass wir in den vergangenen Wochen nicht hatten."

Prib-Comeback als "Gänsehautmoment"

Das Problem für die Niedersachsen: Das Lebenszeichen im Abstiegskampf kommt aller Voraussicht nach zu spät. Kassiert Hannover nämlich beim FC Bayern die erwartete Niederlage und holt Stuttgart bei Hertha BSC gleichzeitig einen Punkt, wäre der 96-Abstieg bereits am kommenden Sonnabend besiegelt. Das weiß auch Doll und beschäftigte sich lieber mit einer anderen Geschichte, dem Comeback von Prib. Der war nach zwei Kreuzbandrissen und knapp zwei Jahren Leidenszeit erstmals wieder aufgelaufen: "Das war ein Gänsehautmoment, den er sich mehr als verdient hat. Er ist ein toller Junge, ein toller Fußballer, er verkörpert Hannover 96. Ich freue mich riesig für ihn."

