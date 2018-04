Stand: 08.04.2018 11:48 Uhr

HSV: Neuer Trainer, neues Spiel, neue Hoffnung von Johannes Freytag, NDR.de

Neun Minuten waren am Samstagabend im Volksparkstadion gespielt, als eigentlich alles gelaufen schien. Schalke war gegen den Hamburger SV in Führung gegangen, und angesichts der Effektivität der Gelsenkirchener in den Partien zuvor (fünf Mal in Folge zu Null) hätte wohl kaum noch jemand auf eine Wende zugunsten der Hanseaten gesetzt. Doch das Unerwartete geschah: Die HSV-Fans erlebten die Wiederauferstehung des totgeglaubten Bundesliga-Dinos. Vor allem die Art und Weise des 3:2-Erfolges sorgt an der Elbe für berechtigte neue Hoffnung im Abstiegskampf.

HSV überzeugt spielerisch

Trainer Christian Titz hat in nur knapp vier Wochen eine am Boden liegende Mannschaft nicht nur aufgerichtet, sondern völlig neu eingestellt. "Wir spielen endlich attraktiven Fußball, haben Ballbesitz und klopfen das Ding nicht einfach nur nach vorne", schwärmte Mittelfeldmann Lewis Holtby. Titz selbst äußerte sich bescheidener: "Mich freut es für die Jungs, dass sie sich für ihre Leistungen der letzten Wochen belohnt haben und auch auf dem Platz eine gute Leistung gezeigt haben. Es war sehr wichtig, wenn man so eine lange Durststrecke hinter sich hat, dass man dann auch wieder sieht, dass man noch gewinnen kann."

Holtby blüht auf

Der neue HSV trägt ganz klar die Handschrift des neuen Trainers. Exemplarisch für die ebenso mutigen und erfolgreichen Personalentscheidungen von Titz steht Holtby. Bei Markus Gisdol und Bernd Hollerbach nur Tribünen-Stammgast, wirbelt der 27-Jährige wie in alten Zeiten und erzielte in Stuttgart und gegen Schalke jeweils ein Tor. "Ich habe einfach immer weiter hart gearbeitet, nie die Fresse aufgerissen, auch wenn es eine schwere Zeit für mich war", sagte Holtby der "Hamburger Morgenpost". Der Mittelfeldspieler glaubt fest an den Klassenerhalt: "Wenn wir so weiter arbeiten und als Team zusammenstehen, müssen wir keine Angst haben. Der Sieg hat uns noch mehr Mut gegeben."

Ito begeistert "wie Messi"

Aber auch die Youngster, die Titz ins Rennen warf, überzeugen: Der 19 Jahre alte Stephan Ambrosius zeigte in Stuttgart eine starke Leistung, gegen Schalke lieferte Tatsuya Ito ein überragendes Spiel ab: Der 20-jährige Japaner war auf der Außenbahn kaum zu bremsen. Vor dem 2:1 durch Holtby dribbelte er sich derart wieselflink durch die Schalker Abwehr, dass Mitspieler Rick van Drongelen ins Schwärmen geriet und den Vergleich mit Barcelonas Superstar Lionel Messi wagte: "Ich habe Ito in der Halbzeit gesagt, dass die Schalker vor ihm Angst haben. Ich rufe ihn ab heute Lionel Ito." Fast unter, weil nicht so spektakulär, geht die Leistung von Matti Steinmann. Der 23-Jährige, der zuvor lediglich 2014 unter Joe Zinnbauer mal drei Minuten Bundesligaluft schnuppern durfte, zählt bei Titz zu den Stammkräften. Dreimal in Folge stand Steinmann in der Startelf und verrichtete im defensiven Mittelfeld seine Arbeit mehr als solide.

Titz: "Nicht in Euphorie verfallen"

Videos 00:51 HSV feiert endlich wieder einen Sieg Hinten sicher, vorne zunächst mit Chancenwucher und dann mit einem Traumtor von Aaron Hunt. Hamburgs 3:2 gegen Schalke 04 im Schnelldurchgang. Video (00:51 min)

Das Aufblühen der Jungen geht zu Lasten der Alten. Walace und Mergim Mavraj wurden zur U21 beordert, auch für André Hahn, Sven Schipplock, Sejad Salihovic, Dennis Diekmeier oder Bobby Wood war zwischenzeitlich kein Platz im Profi-Kader. "Ich finde, dass mein Weg nicht hart ist, weil ich schon sehr kommunikativ mit den Spielern umgehe. Es tut mir auch leid für die Spieler, die auf der Tribüne sitzen, aber das gehört zum Geschäft dazu", sagte Titz, der zugleich den Mahner gab: "Wir haben noch nichts erreicht", so Titz, der aber in Richtung Klassenerhalt auch feststellte: "Meine Mannschaft bekommt jetzt ein Stückchen mehr Glauben daran." Wie zum Beispiel Lewis Holtby: "Wir wollen das Unmögliche möglich machen, sind positiv. Wenn jeder die gleiche Einstellung bringt wie in den letzten Wochen, wenn wir als Team zusammenstehen und mutig Fußball spielen, können wir das schaffen", sagte der 27-Jährige und schob selbstbewusst hinterher: "Wir sind der HSV."

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 08.04.2018 | 22:50 Uhr