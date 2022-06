Bringen Kittel und Vagnoman die HSV-Transfers ins Rollen? Stand: 13.06.2022 13:55 Uhr In einer Woche startet der HSV in die Vorbereitung auf die kommende Zweitliga-Saison. Lediglich zwei externe Neuzugänge stehen bislang fest. Das könnte sich ändern, wenn nach David Kinsombi weitere Spieler abgegeben werden - am besten für hohe Ablösesummen.

Wie der HSV am Montag mitteilte, wechselt der 26-Jährige innerhalb der Zweiten Liga zum SV Sandhausen, wo bereits sein jüngerer Bruder Christian spielt. Ob und wieviel Ablöse die Hamburger für den Mittelfeldakteur bekommen haben, wurde nicht bekannt. Da Topverdiener Kinsombi in der Kurpfalz deutliche Gehaltsabstriche hinnehmen muss, spekuliert das "Hamburger Abendblatt", dass der HSV sogar eine Abfindung zahlen musste.

Kinsombi war 2019 von Holstein Kiel zum HSV gekommen und galt damals als Königstransfer. Der Durchbruch gelang ihm aber nicht. In der vergangenen Spielzeit unter Trainer Tim Walter kam er zwar zu 25 Zweitliga-Einsätzen, spielte aber nur zehn Mal von Anfang an. In der Schlussphase der Spielzeit wurde Kinsombi nicht mehr berücksichtigt. Daher galt sein Abschied trotz eines bis 2023 geltenden Vertrages als sicher.

VfL Wolfsburg offenbar an Vagnoman interessiert

Eine sigifikante Summe dürfte es hingegen für den HSV geben, sollte Sonny Kittel den Club verlassen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Kittels Berater den Wechselwunsch des Topscorers (63 Scorerpunkte in 104 Pflichtspielen für den HSV) hinterlegt.

Den 29-Jährigen zieht es offenbar ins Ausland. Kittels Vertrag läuft noch bis 2023 - der HSV kann also nur jetzt eine Ablösesumme kassieren.

Das gilt auch für Josha Vagnoman, der allerdings noch bis 2024 an die Hamburger gebunden ist. Der 21 Jahre alte Verteidiger will sich ebenfalls verändern, angeblich sollen die Bundesligisten VfL Wolfsburg und TSG Hoffenheim Interesse an dem U21-Nationalspieler haben, der den Hamburgern dem Vernehmen nach bis zu sechs Millionen Euro Ablöse bringen könnte.

Königsdörffer-Transfer ins Stocken geraten

Sollte der HSV für das Duo Kittel/Vagnoman tatsächlich hohe Summen einnehmen, könnte der ein wenig ins Stocken geratene Transfermotor an der Elbe wieder ins Laufen kommen. Seit dem 3. Juni, als in Matheo Raab und Filip Bilbija gleich zwei Neuzugänge vermeldet wurden, hat sich nichts mehr getan.

So könnte mit dem finanziellen Polster endlich die angestrebte Verpflichtung von Ransford-Yeboah Königsdörffer finalisiert werden. Eine Millionen Euro fordert Dynamo Dresden für den 20 Jahre alten Angreifer. Auch bei Flügelspieler Cryscensio Summerville, auf den der HSV ein Auge geworfen haben soll, scheint es bisher am (fehlenden) Geld gelegen zu haben, dass kein Vollzug vermeldet wurde. Der 20-jährige Niederländer, der bei Leeds United unter Vertrag steht, soll einen Marktwert von zwei Millionen Euro haben.

Trainer Walter soll verlängern

Klarheit scheint es laut "kicker" beim HSV hingegen in Sachen Tim Walter zu geben. "Ich bin überzeugt von der Arbeit des Trainerteams", wird Boldt vom Fachmagazin zitiert, "und wenn das so ist, können wir nicht erst im Oktober mit den Gesprächen beginnen."

Mit anderen Worten: Walter, der als erster HSV-Coach seit 2016 (Bruno Labbadia) in eine zweite Saison geht und noch bis 2023 an die Hanseaten gebunden ist, soll noch vor dem Ligastart (15. Juli) ein neues Arbeitspapier erhalten. Es wäre die erste Vertragsverlängerung eines HSV-Trainers seit Markus Gisdol im Jahr 2017.

