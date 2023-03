1:1 gegen Union - VfL Wolfsburg tritt auf der Stelle Stand: 12.03.2023 21:25 Uhr Der VfL Wolfsburg hat auch das dritte Duell in dieser Saison mit Union Berlin nicht gewonnen. Gegen die Köpenicker gab es am Sonntagabend lediglich ein 1:1 (0:0). Zuvor hatten sie in der Hinrunde 0:2 verloren und waren auch im DFB-Pokal mit 1:2 ausgeschieden.

von Johannes Freytag

Zwar gab es jetzt immerhin einen Bundesliga-Punkt, doch der bringt die "Wölfe" im Kampf um die Teilnahme am internationalen Geschäft nur wenig voran. Mit 35 Zählern liegt das Team von Trainer Niko Kovac auf Rang acht - einen Punkt hinter Mainz und weiterhin fünf hinter Frankfurt.

Defensiv zeigte der VfL eine gute Partie, Union erspielte sich kaum Torchancen. Auf der Gegenseite müssen sich die Hausherren aber den Vorwurf gefallen lassen, die wenigen eigenen guten Gelegenheiten nicht genutzt zu haben. "Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und hatten die klareren Chancen. Gut, dass wir zurückgekommen sind, aber wir gehen eher mit dem schlechteren Gefühl nach Hause, weil wir nicht gewonnen haben", haderte Patrick Wimmer nach dem Spiel.

Am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) gibt es für die Wolfsburger beim Gastspiel in Stuttgart ein Wiedersehen mit dem früheren VfL-Coach Bruno Labbadia.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Wenig Höhepunkte in Hälfte eins

Nach dem 2:2 in Frankfurt musste Kovac auf den gelbgesperrten Maximilian Arnold verzichten, zum ersten Mal seit 23 Monaten fehlte der Kapitän. Für ihn lief der Franzose Josuha Guilavogui von Anfang an auf. Die 23.500 Zuschauer in der Wolfsburger Arena sahen zunächst eine wenig spektakuläre Partie. Beide Teams waren darauf bedacht, keine Fehler zu machen, agierten sehr diszipliniert und waren auf Ballbesitz und Sicherheit aus.

So gab es im ersten Durchgang lediglich zwei aufregende Szenen: Wolfsburgs Mattias Svanberg setzte einen Freistoß an die Latte (15.) und Omar Marmoush vergab das sichere 1:0, als er alleine auf Union-Keeper Frederik Rönnow zulief, den Ball aber am Gehäuse vorbeizirkelte (45.). Die Berliner fanden ihrerseits gegen die VfL-Defensive kaum ein Durchkommen, Torwart Koen Casteels war kein einziges Mal ernsthaft gefordert.

Erstes Union-Tor überhaupt in Wolfsburg

Nach Wiederbeginn gab es ein ähnliches Bild. Die Hausherren ließen nichts zu und bauten ihre eigenen Angriffe in Ruhe auf. Manchmal wurde aber auch Tempofußball gespielt - Felix Nmecha schickte Yannick Gerhardt auf die Reise, dessen Flanke köpfte Marmoush aufs Tor, Rönnow war aber zur Stelle (59.).

Eine knappe Viertelstunde später wurde Schiedsrichter Robert Schröder zum Stimmungskiller für die Wolfsburger. Einen langen Ausfallschritt von Guilavogui, bei dem dieser im Strafraum auch den Berliner Aissa Laidouni leicht touchierte, wertete der Referee nicht ganz zu Unrecht als strafstoßwürdig. Weil auch der Video-Assistent nichts einzuwenden hatte, durfte Josip Juranovic antreten - der Kroate verwandelte sicher zum 1:0 für die Gäste (72.). Es war im vierten Gastspiel das erste Union-Tor in Wolfsburg.

Joker von Kovac sorgen für den Ausgleich

Immerhin: Die "Wölfe" zeigten schnell eine Reaktion, doch erneut vergab Marmoush eine gute Möglichkeit, als er aus kurzer Distanz an Rönnow scheiterte (76.). VfL-Coach Kovac versuchte, mit einem Vierfach-Wechsel das Ruder noch herumzureißen.

Und alle vier eingewechselten Spieler waren prompt am Ausgleich beteiligt: Ridle Baku passte auf Wimmer, der bediente Jakub Kaminski, der auf Kevin Parades durchsteckte - dessen Ablage landete wieder bei Wimmer, der vom Strafraumrand zum 1:1 traf (84.). Mehr gelang aber nicht - und so blieb es bei dem aus Wolfsburger Sicht enttäuschenden Remis.

24.Spieltag, 12.03.2023 19:30 Uhr VfL Wolfsburg 1 Union Berlin 1 Tore: 0: 1 Juranovic (72., Foulelfmeter) 1 :1 Wimmer (84.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Fischer (82. Paredes), Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio (81. J. Kaminski) - Guilavogui, F. Nmecha - Svanberg (82. Wimmer), Gerhardt (81. Baku) - Wind (64. L. Nmecha) - Marmoush

Union Berlin: Rönnow - Doekhi (63. Baumgartl), Knoche, Leite - Juranovic, Khedira (63. Seguin), Gießelmann (62. Roussillon) - Thorsby, Laidouni (77. Haberer) - S. Becker (85. K. Behrens), S. Michel

Zuschauer: 23554



Weitere Daten zum Spiel Casteels - Fischer (82. Paredes), Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio (81. J. Kaminski) - Guilavogui, F. Nmecha - Svanberg (82. Wimmer), Gerhardt (81. Baku) - Wind (64. L. Nmecha) - MarmoushRönnow - Doekhi (63. Baumgartl), Knoche, Leite - Juranovic, Khedira (63. Seguin), Gießelmann (62. Roussillon) - Thorsby, Laidouni (77. Haberer) - S. Becker (85. K. Behrens), S. Michel23554

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.03.2023 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg