Stand: 08.08.2022 12:43 Uhr Werder-Fußballerinnen gewinnen Testspiel gegen Henstedt-Ulzburg

Die Bundesliga-Fußballerinnen des SV Werder Bremen haben ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Gegen den Regionalligisten SV Henstedt-Ulzburg gewann die Mannschaft von Coach Thomas Horsch mit 2:0 (1:0). Agata Tarczyńska traf doppelt (21., 64.) für die Hanseatinnen. Die Partie fand in Hedendorf statt. Da Henstedt-Ulzburg wegen Problemen bei der Anreise nicht in voller Teamstärke antreten konnte, halfen die Werder-Kickerinnen Hannah Etzold, Eefje Bötjer und Lena Dahms bei den Schleswig-Holsteinerinnen aus. | 08.08.2022 12:42