Stand: 04.03.2022 21:21 Uhr Werder-Frauen holen Remis in Leverkusen

Die Bundesliga-Fußballerinnen von Werder Bremen haben bei Bayer Leverkusen ein 1:1 (1:0) erreicht. Michelle Ulbrich hatte die Hanseatinnen in der 13. Minute per Elfmeter in Führung gebracht, Verena Wieder glich in der 55. Minute ebenfalls vom Punkt aus. In der Tabelle haben die Bremerinnen als Zehnter sieben Zähler Vorsprung vor Carl Zeiss Jena auf dem ersten Abstiegsrang. | 04.03.2022 21:20