Stand: 08.07.2022 13:43 Uhr Werder Bremen verleiht Park an Dynamo Dresden

Werder Bremen hat seinen Offensivspieler Kyu-hyun Park für ein Jahr an Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden verliehen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Beim Drittligisten trifft Park, der in der vergangenen Saison in der Zweiten Liga kein Spiel für Werder bestritt, auf Trainer Markus Anfang, mit dem er zu Beginn der vergangenen Spielzeit in Bremen zusammengearbeitet hat. Wechselbörse | 08.07.2022 13:44