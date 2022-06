Stand: 22.06.2022 10:25 Uhr Werder Bremen testet gegen FC Twente Enschede

Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen hat ein weiteres Testspiel in der Sommervorbereitung vereinbart. Am 16. Juli geht es in Lohne gegen den niederländischen Erstligisten FC Twente Enschede. Die Spielzeit beträgt 2 x 60 Minuten. | 22.06.2022 11:22