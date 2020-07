Stand: 28.07.2020 14:10 Uhr

Werder Bremen testet gegen Eintracht Braunschweig

Die Saisonvorbereitung von Fußball-Bundesligist Werder Bremen nimmt weiter Formen an. Die Grün-Weißen haben einen ersten Testspielgegner gefunden und treten am 9. August gegen Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig an. Die Braunschweiger ihrerseits testen noch gegen die Drittligisten Hansa Rostock (29. August) und 1. FC Magdeburg (4. September). Sommerfahrplan Braunschweig | 28.07.2020 14:09