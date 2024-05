Reiten: Thieme gewinnt zum dritten Mal Großen Preis von Redefin Stand: 05.05.2024 15:16 Uhr André Thieme hat beim Pferdefestival in Redefin zum dritten Mal den Großen Preis gewonnen. Der Springreiter aus Plau am See setzte sich am Sonntag im Sattel von Paule S mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt (34,73 Sekunden) im Stechen durch.

Thieme, für den es am Vortag im Championat mit Top-Pferd Chakaria bei 15 Fehlerpunkten nicht gut gelaufen war, zeigte eine tadellose Leistung und triumphierte zum dritten Mal im Großen Preis seines Heimturniers. "Vielen Dank an meinen Paule", sagte Thieme mit Blick auf seinen zehnjährigen Wallach, mit dem er auch in der kommenden Woche beim Spring-Derby in Hamburg-Klein Flottbek (live im NDR) an den Start gehen wird.

Rüping erneut auf dem Treppchen

Zweite wurde Mynou Diederichsmeier (Berlin) mit Quick an Fly (35,48) vor Mitfavorit Philip Rüping aus Itzehoe mit Baloutaire PS (36,36), der am Vortag im Championat gesiegt hatte. Beide blieben ebenfalls fehlerfrei. Insgesamt hatten neun Paare das Stechen erreicht.

Auch im Championat am Sonnabend war Rüping ohne Abwurf geblieben und kam nach 34,19 Sekunden ins Ziel. Das reichte hauchdünn zum Sieg. Stephi de Boer mit Querida 101 war lediglich sieben Hundertstelsekunden langsamer. Platz drei belegte Lennert Hauschild mit Chino 29 (0/34,91).

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 04.05.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Pferdesport