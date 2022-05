Stand: 04.05.2022 09:42 Uhr Weltmeister Zieler fordert "mehr Demut" bei Hannover 96

Weltmeister Ron-Robert Zieler fordert nach drei gescheiterten Aufstiegsversuchen mehr Besonnenheit bei Fußball-Zweitligist Hannover 96. "Wir als Verein müssen ein Stück weit mit mehr Demut an die Sache herangehen und müssen uns als Verein stabilisieren", sagte der 33 Jahre alte Torwart. Hannover sicherte erst am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt. "Das hätte ich nicht erwartet, weil wir mit ganz anderen Zielen gestartet waren. Als Verein haben wir den Anspruch, weiter oben zu stehen", so Zieler. | 04.05.2022 09:40