Welle der Solidarität für krebskranken Eishockey-Torwart Stand: 09.01.2023 06:00 Uhr Der Eishockey-Oberligist Hannover Indians hat eine Spendenaktion für seinen schwer erkrankten Torwart Jan Dalgic gestartet.

Dieser hatte vor wenigen Tagen an seinem 25. Geburtstag eine Krebsdiagnose erhalten, wie der Verein mitteilte. Dalgic hat demnach einen Hirntumor, der durch eine Operation entfernt werden kann. "Hierfür wird Jans Familie eine privatärztliche Klinik in Hannover in Anspruch nehmen, die über besondere Operationsmöglichkeiten verfügt", schreiben die Indians im Spendenaufruf in dem sozialen Netzwerk Instagram und auf Facebook. Operation und Nachsorge seien sehr kostenintensiv.

Deutscher NHL-Star Draisaitl teilt Spendenaufruf

Der Aufruf wurde in den sozialen Medien bereits Tausende Male geteilt, unter anderem von Leon Draisaitl, der in der US-amerikanischen Profiliga NHL spielt. Am Mittwoch ist außerdem ein Spendenlauf für Dalgic an der Heimspielstätte der Indians am Pferdeturm in Hannover geplant. Daran wollen auch die sportlichen Erzrivalen der Hannover Scorpions teilnehmen.

