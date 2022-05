Stand: 06.05.2022 12:26 Uhr Waßmuth verlängert beim VfL Wolfsburg

Fußball-Nationalspielerin Tabea Waßmuth bleibt dem VfL Wolfsburg langfristig erhalten. Wie der Bundesliga-Tabellenführer am Freitag mitteilte, hat die Offensivspielerin ihren Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Die 25-Jährige war zu Saisonbeginn von der TSG Hoffenheim nach Wolfsburg gewechselt und hat sich als feste Stütze etabliert. In 19 Ligaeinsätzen erzielte sie bislang zehn Tore. Dazu kommen zehn weitere Treffer in zehn Champions-League-Spielen und ein Tor im DFB-Pokal. | 06.05.2022 12:26