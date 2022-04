Stand: 20.04.2022 19:39 Uhr Waspo Hannover im Final8 der Champions League

Die Wasserballer von Waspo 98 Hannover haben sich vorzeitig für das Final8 der Champions League im Juni in Belgrad qualifiziert. Im deutschen Duell mit dem Dauerrivalen Spandau 04 setzten sich die Niedersachsen am Mittwoch in eigener Halle mit 10:9 (2:4, 4:2, 2:0, 2:3) durch. Bester Waspo-Torschütze war mit drei Treffern Aleksandar Radovic. Am letzten Spieltag der Gruppe B - am 10. Mai geht es gegen JUG Dubrovnik - ist Hannover nicht mehr von Platz vier zu verdrängen. | 20.04.2022 19:35