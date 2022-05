Stand: 07.05.2022 20:29 Uhr Waspo/98 Hannover erneut deutscher Wasserball-Pokalsieger

Die Wasserballer von Waspo/98 Hannover sind erneut deutscher Pokalsieger. Die Niedersachsen gewannen am Samstagabend das Endspiel beim Final Four in Duisburg gegen WF Spandau 04 Berlin deutlich mit 17:9 (4:1, 4:2, 4:2, 5:4) und verteidigten damit ihren Titel. Im Spiel um Platz drei hatte sich zuvor der ASC Duisburg gegen Bayer Uerdingen mit 24:6 (5:2, 7:0, 6:4, 6:0) durchgesetzt. | 07.05.2022 20:28