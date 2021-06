Stand: 09.06.2021 17:05 Uhr VfL Osnabrück holt Ex-Gladbacher Simakala

Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat den Stürmer Ba-Muaka Simakala vom Regionalligisten SV Rödinghausen verpflichtet. Der ehemalige Gladbacher unterschrieb am Mittwoch an der Bremer Brücke einen Zweijahresvertrag. "Er ist ein vielseitig einsetzbarer Offensivspieler, dem wir aufgrund seiner Qualitäten als Torschütze und Vorbereiter den nächsten Entwicklungsschritt in der Dritten Liga zutrauen", sagte der Leiter Profifußball, Julius Ohnesorge. | 08.06.2021 14:33