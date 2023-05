Stand: 01.05.2023 14:44 Uhr VfB Oldenburg: Trainer Kilic hofft auf "richtiges Endspiel"

Fußball-Drittligist VfB Oldenburg glaubt weiter an den Klassenerhalt. "Wir hoffen darauf, dass wir spätestens in Dresden ein richtiges Endspiel haben werden", blickte Trainer Fuat Kilic auf den 38. Spieltag voraus, an dem die Oldenburger in Sachsen antreten müssen. Vorher heißen die Gegner Saarbrücken, Mannheim und Zwickau. "Es ist mir egal, ob Bayern München herkommt oder so jemand. Wir brauchen uns in der Form vor keiner Mannschaft verstecken", verbreitete Kilic nach dem 0:0 in Essen - dem dritten Spiel in Folge ohne Gegentor - weiter Zuversicht. | 01.05.2023 14:43