Stand: 03.03.2022 11:51 Uhr Tennis-Meisterin Lys beklagt "respektloses" Verhalten russischer Spielerinnen

Die deutsche Tennis-Meisterin Eva Lys aus Hamburg hat das Verhalten einiger russischer Spielerinnen beim WTA-Challenger-Turnier in Nur-Sultan (Kasachstan) angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine heftig kritisiert. "Viele russische Spielerinnen, die hier sind, verhalten sich respektlos gegenüber denjenigen, die vom Ukraine-Krieg betroffen sind", sagte Lys "Eurosport". Die 20-Jährige wurde in Kiew geboren, ehe sie als kleines Kind mit ihren Eltern nach Deutschland kam. "Sie lachen darüber, machen sich lustig. Einige ziehen demonstrativ einen Trainingsanzug in den russischen Nationalfarben an." Umso wichtiger sei es, zu verbreiten, was wirklich passiere, so die 20-Jährige. | 03.03.2022 11:45