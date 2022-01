Stand: 18.01.2022 12:57 Uhr THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt bei Turnier in Veszprem

Die Handball-Bundesligisten THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt nehmen in der Vorbereitung auf die Saison 2022/2023 an einem hochkarätig besetzten Turnier in Ungarn teil. Die beiden Nordclubs treten vom 26. bis zum 28. August beim Handballcity-Festival an. Gastgeber ist der ungarische Rekordmeister Veszprem. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch den polnischen Spitzenclub KS Vive Kielce. Kiel, Flensburg und Kielce haben zusammengerechnet siebenmal die Champions League gewonnen. | 18.01.2022 11:48