Stand: 08.05.2023 12:03 Uhr Schwimmen: Wellbrock feiert Weltcupsieg in Ägypten

Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock hat sich beim Weltcup-Auftakt in Ägypten in starker Form präsentiert. Der 25 Jahre alte Bremer setzte sich am Montag über die olympischen zehn Kilometer in einem engen Finale vor dem Franzosen Marc-Antoine Olivier durch. Wellbrock schlug in Soma Bay nach 1:52:53,20 Stunden und nur eine Zehntelsekunde vor Olivier an. Die Weltmeisterschaft im japanischen Fukuoka findet im Juli statt. Wellbrock ist bereits gesetzt. | 08.05.2023 12:02