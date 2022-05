Stand: 20.05.2022 12:29 Uhr Rostock Seawolves wollen nach Aufstieg auch den Titel

Die Rostock Seawolves wollen ihren Aufstieg in die Basketball-Bundesliga mit dem Titel in der ProA-Liga krönen. Dabei würde der Mannschaft von Trainer Christian Held nach dem 81:73-Erfolg im Hinspiel gegen die Tigers Tübingen am Sonnabend (19.30 Uhr) sogar eine Niederlage mit sieben Punkten Differenz zum Championat reichen. Held sprach von einer "enormen Aufgabe", die es zu bewältigen gelte. Dies aber ohne Druck. "Für uns wird es darum gehen, das letzte Spiel auch zu genießen", so Held. | 20.05.2022 12:22