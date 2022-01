Stand: 28.01.2022 18:05 Uhr Präsident oder Präsidentin? Eintracht Braunschweig wählt am 16. März

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat seine Außerordentliche Mitgliederversammlung für den 16. März angesetzt. Auf der Tagesordnung stehen Neuwahlen zum Präsidium und zum Vorstand. Nicole Kumpis will dann die erste Vereins-Präsidentin in der Geschichte der "Löwen" werden. Sie tritt mit ihrem Team gegen Axel Ditzinger und seine Mitstreiter an. Gesucht wird der Nachfolger für den nicht wiedergewählten Christoph Bratmann. | 28.01.2022 18:04