Stand: 03.06.2022 08:05 Uhr NBA: Theis und die Celtics starten mit Sieg in die Finalserie

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis (Salzgitter) und die Boston Celtics sind fulminant in die Finalserie der nordamerikanischen Profiliga NBA gestartet. Bei den Golden State Warriors setzte sich der Rekordmeister 120:108 durch und führt damit in der "Best of Seven"-Serie 1:0. Theis, der als dritter Deutscher nach Detlef Schrempf und Dirk Nowitzki um die Larry O'Brien Trophy spielt, durfte sechs Minuten ran und kam auf drei Punkte. Spiel zwei der Serie findet in der Nacht zu Montag statt. | 03.06.2022 08:04