Stand: 18.05.2022 08:12 Uhr NBA: Theis und die Celtics starten gegen Miami mit Niederlage

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics sind mit einer Niederlage in die Conference Finals der nordamerikanischen Profiliga NBA gestartet. Bei den Miami Heat verloren die Celtics mit 107:118 und liegen in der Halbfinal-Serie nun 0:1 hinten. Der Center aus Salzgitter kam insgesamt auf acht Punkte, vier Rebounds und zwei Assists. Spiel zwei der "Best of Seven"-Serie findet am Freitag erneut in Miami statt. | 18.05.2022 08:10