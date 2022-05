Stand: 14.05.2022 10:03 Uhr NBA: Theis und Boston erzwingen Entscheidungsspiel

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis (Salzgitter) hat mit den Boston Celtics in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA ein Entscheidungsspiel gegen Vorjahresmeister Milwaukee Bucks erzwungen. Der Rekordchampion aus Massachusetts gewann das sechste Spiel der "Best of Seven"-Viertelfinalserie bei den Bucks mit 108:95 und stellte auf 3:3. Theis stand zehn Minuten auf dem Parkett und kam auf vier Punkte und zwei Rebounds. In Spiel sieben hat Boston Heimvorteil. | 14.05.2022 10:03