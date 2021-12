Stand: 06.12.2021 08:27 Uhr NBA: Theis siegt bei Rückkehr in die Startformation

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis (Salzgitter) hat mit den Houston Rockets die Aufholjagd nach einem desaströsen Saisonstart fortgesetzt. Der Ex-Champion gewann 118:108 gegen die New Orleans Pelicans und feierte damit den sechsten Sieg in Serie. Zuvor hatten die Rockets von den ersten 17 Saisonspielen 16 verloren. Theis stand erstmals seit dem 22. November wieder in der Starting Five, nachdem der Neuzugang zuletzt sogar aus der Rotation der Texaner gerutscht und in vier von fünf Spielen gar nicht zum Einsatz gekommen war. Gegen die Pelicans kam er auf zwölf Punkte. | 06.12.2021 08:27