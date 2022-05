Stand: 12.05.2022 08:10 Uhr NBA: Theis mit Boston vor dem Play-off-Aus

Trotz eines starken Kurzauftritts des deutschen Nationalspielers Daniel Theis (Salzgitter) stehen die Boston Celtic in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA vor dem Aus. Der Rekordmeister unterlag Titelverteidiger Milwaukee Bucks in eigener Halle mit 107:110 und liegt in der "Best of Seven"-Serie nun 2:3 zurück. Theis stand elf Minuten auf dem Parkett und erzielte elf Punkte. In Spiel sechs in der Nacht zu Sonnabend kann Milwaukee vor eigenem Publikum ins Halbfinale einziehen. | 12.05.2022 08:09