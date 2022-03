Stand: 26.03.2022 12:00 Uhr NBA: Schröders Rockets siegen erneut

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder kommt mit den Houston Rockets in der nordamerikanischen Profiliga NBA kurz vor Saisonende besser in Schwung. Die Texaner gewannen bei den Portland Trail Blazers 115:98 und feierten damit erstmals seit der Verpflichtung Schröders Mitte Februar zwei Siege in Folge. Schröder kam erneut von der Bank, zeigte eine gute Leistung und verbuchte zehn Punkte sowie acht Assists. Trotzdem bleiben die Rockets in der Western Conference das Team mit der schlechtesten Saisonbilanz. | 27.03.2022 10:57