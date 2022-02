Stand: 26.02.2022 10:44 Uhr NBA: Schröder verliert deutsches Duell gegen Wagner

Basketball-Profi Dennis Schröder (Braunschweig) hat das deutsche Duell gegen Franz Wagner in der Basketball-Profiliga NBA verloren. Am Freitag unterlag Schröder mit seinen Houston Rockets mit 111:119 (51:58) gegen die Orlando Magic. Schröder erzielte zehn Zähler und verbuchte sechs Assists. Während die Magic in der Eastern Conference auf dem letzten Platz bleiben, bilden die Rockets im Westen weiterhin das Schlusslicht. | 26.02.2022 10:43