Stand: 27.01.2022 12:50 Uhr Medien: FC Burnley an "Wölfe"-Stürmer Weghorst interessiert

Der englische Premier-League-Club FC Burnley ist offenbar an einer Verpflichtung des niederländischen Torjägers Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg interessiert. Das berichten englische Medien und der "kicker" am Donnerstag. Burnley ist derzeit Tabellenletzter und möchte den Abstieg nun durch die Verpflichtungen von Weghorst und des kroatischen EM-Teilnehmers Mislav Orsic von Dinamo Zagreb verhindern, so die Berichte. Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke hatte zuletzt jedoch betont, dass es kein konkretes Angebot für Weghorst gebe. | 27.01.2022 12:50