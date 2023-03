Stand: 03.03.2023 11:21 Uhr Leichtathletik-Hallen-EM: Göttinger Dreispringerin Wittmann im Finale

Dreispringerin Kira Wittmann hat bei der Leichtathletik-Hallen-EM in Istanbul das Finale erreicht. Die 22-Jährige von der LG Göttingen qualifizierte sich bei ihrer EM-Premiere mit einem Satz auf 13,96 Meter als Fünfte. Für Wittmann ist es die zweitbeste Weite in ihrer Karriere. Mitte Februar war sie in Dortmund mit 14,08 Metern deutsche Hallenmeisterin geworden. Mit der Weite wäre sie in der Qualifikation Dritte geworden. | 03.03.2023 11:35